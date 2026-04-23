Đà Nẵng 'siết' an toàn thực phẩm tại chợ, cơ sở ăn uống mùa cao điểm

TPO - Bước vào mùa cao điểm du lịch, lượng du khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu ăn uống gia tăng. Chi cục An toàn thực phẩm Đà Nẵng thành lập 3 đoàn kiểm tra, tập trung giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt tại những khu vực đông khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tại chợ Cồn, một trong những khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được siết chặt. Các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn được lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ngẫu nhiên để phát hiện nguy cơ mất an toàn. Đây là biện pháp giúp kịp thời sàng lọc, ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo đến tay người tiêu dùng.

Khu ẩm thực tại Chợ Cồn luôn tấp nập, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức, trải nghiệm ẩm thực. Ảnh: DQ.

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai, tiểu thương kinh doanh các món ăn tại chợ Cồn cho biết, việc tuân thủ quy định an toàn thực phẩm là yếu tố đầu tiên của người kinh doanh. Theo bà, hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng, nhập trong ngày và tiêu thụ hết trong ngày, không để tồn qua đêm. Các hộ kinh doanh cũng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thường xuyên được kiểm tra.

“Người buôn bán phải tự ý thức từ khâu nhập hàng đến bảo quản. Thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo tươi mới, bán hết trong ngày để giữ uy tín với khách”, bà Mai chia sẻ.

Nhiều chợ trên địa bàn thành phố cũng đã được đầu tư cải tạo, hướng đến tiêu chí chợ văn minh, an toàn. Khu vực kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn được bố trí riêng, đảm bảo điều kiện vệ sinh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức của tiểu thương.

Các tiểu thương kinh doanh ẩm thực chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, buôn bán.

Theo ông Phan Thành Thoại, Trưởng Ban Quản lý chợ Cồn, cho biết chợ hiện có khoảng 1.800 hộ kinh doanh, trong đó 600 hộ buôn bán thực phẩm. Tất cả các hộ đều được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ.

“Ban Quản lý phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, hướng dẫn tiểu thương truy xuất nguồn gốc, bảo quản thực phẩm đúng quy định. Đồng thời, chúng tôi tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh sạch sẽ, an toàn để phục vụ du khách dịp lễ và mùa du lịch sắp đến”, ông Thoại cho hay.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 100 chợ truyền thống cùng hơn 4.000 cơ sở dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong dịp lễ 30/4 – 1/5, Chi cục An toàn thực phẩm Đà Nẵng thành lập 3 đoàn kiểm tra, tập trung giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt tại những khu vực đông khách du lịch.

Các đoàn kiểm tra tiến hành rà soát nguồn gốc nguyên liệu, hạn sử dụng, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; đồng thời test nhanh các mẫu thực phẩm nghi ngờ không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ 15/4 đến 15/5, chúng tôi tập trung đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ban quản lý các chợ cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu tiểu thương chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm uy tín trên thị trường”.