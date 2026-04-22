‘Lá chắn’ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm

TPO - Kết quả sàng lọc ban đầu trong đợt khám bệnh miễn phí nhân Ngày Sức khỏe toàn dân mới đây tại Hà Nội cho thấy hơn 2.830 trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường (chiếm gần 36%) cần tiếp tục được theo dõi hoặc thăm khám chuyên sâu tại cơ sở y tế.

Kết quả chương trình cho thấy, nhiều bệnh lí nguy hiểm hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua những đợt khám cộng đồng. Qua đó có thể thấy việc kiểm tra sức khỏe định kì chính là “lá chắn” trong bảo vệ sức khỏe người dân.

Số liệu tổng hợp từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện K tiết lộ nhiều bệnh lí tiềm ẩn đã được phát hiện ngay trong đợt khám cộng đồng này.

Phổ biến nhất vẫn là nhóm bệnh mạn tính không lây nhiễm, gồm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường type 2, béo phì, loãng xương và các bệnh tim mạch. Đây là những bệnh thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua nếu người dân không kiểm tra sức khỏe định kì.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh.

Ở chuyên khoa tim mạch, bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp có biểu hiện thiếu máu cơ tim và ngoại tâm thu thất. Đáng chú ý, một số người được đánh giá có nguy cơ hội chứng mạch vành cấp, phải được chỉ định nhập viện ngay để theo dõi.

Tại khu vực khám hô hấp, hệ thống X-quang lưu động ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ phát hiện hàng chục ca nghi ngờ lao phổi, nốt mờ phổi và tổn thương đông đặc nhu mô, trong khi một số trường hợp khác được xác định nghi u phổi và được chuyển khám chuyên khoa khẩn. Không chỉ bệnh tim và phổi, nhiều vấn đề ở gan mật cũng được phát hiện, trong đó có các trường hợp xơ hóa gan mức F2 đến F4, gan nhiễm mỡ nặng và viêm gan B, C chưa điều trị chuyên sâu.

Qua sàng lọc ung thư, các bác sĩ cũng phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu u tuyến giáp, u vú, u gan cùng các tổn thương nghi ngờ, cần tiếp tục chẩn đoán tại bệnh viện chuyên khoa để xác định chính xác. Ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên, kết quả khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy nhiều em gặp các vấn đề như biếng ăn, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, chậm tăng trưởng chiều cao và dậy thì muộn.

Đáng chú ý, các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cũng ghi nhận xu hướng gia tăng các rối loạn tâm lí trong cộng đồng. Nhiều người cao tuổi đến khám vì mất ngủ kéo dài, trong khi không ít học sinh, sinh viên có biểu hiện lo âu và trầm cảm, phản ánh áp lực từ cuộc sống và học tập ngày càng rõ rệt.

Gia tăng người mắc tim mạch, ung thư

Trên thực tế, không ít người vẫn chỉ đến bệnh viện khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Đây cũng là lí do khiến nhiều trường hợp bệnh được phát hiện muộn, khi việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và hiệu quả không còn như mong muốn.

TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết khác với việc khám chữa bệnh khi đã có dấu hiệu rõ rệt, tầm soát mang tính chủ động, giúp mỗi người nắm bắt tình trạng sức khỏe của mình để có hướng điều chỉnh lối sống hoặc điều trị kịp thời.

Bác sĩ, TS. Đỗ Kim Bảng, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho hay trong số những bệnh lí cần được phát hiện sớm, tim mạch là nhóm bệnh được cảnh báo đặc biệt do tỉ lệ tử vong cao và xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Tầm soát định kì giúp phát hiện nhiều bệnh lí nguy hiểm.

Các bệnh như mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp tim hay phình động mạch chủ có thể tiến triển âm thầm mà không gây biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu. Những chỉ số như huyết áp, cholesterol hay đường huyết thường thay đổi từ từ, khiến nhiều người dễ chủ quan. Theo bác sĩ, chỉ cần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, người bệnh có thể thay đổi chế độ ăn uống, tăng vận động, kiểm soát cân nặng và điều chỉnh lối sống để hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng trong tương lai.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca ung thư mới và hơn 82.000 trường hợp tử vong. Tỉ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam hiện cao hơn mức trung bình của thế giới, trong đó nguyên nhân chính là nhiều người bệnh chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết nếu được phát hiện sớm, nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả, giúp kéo dài tuổi thọ và giảm gánh nặng cho người bệnh.

Cần thiết tầm soát sớm bệnh tật

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 do Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) phối hợp với Ban tổ chức triển lãm tổ chức hội thảo với chủ đề “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lí ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động”. Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng 6/5 tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Bên lề Triển lãm, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Takaaki Matsuoka, Tổng Viện trưởng Trung tâm Tế bào gốc Helene Nhật Bản cho biết, trong bối cảnh ung thư và bệnh tim mạch ngày càng gia tăng, việc tầm soát định kì bằng các công nghệ chẩn đoán hiện đại giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

TS. Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị JVJ nhấn mạnh: “Hội thảo sẽ tập trung vào phương pháp tầm soát sớm các bệnh lí nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe chủ động bao gồm việc xây dựng lối sống lành mạnh, duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, tập luyện thể thao thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kì giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

