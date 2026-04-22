Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Trưởng Công an Phú Quốc bị cáo buộc lừa đảo

TPO - Phiên tòa xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "rửa tiền" liên quan cựu Trưởng Công an Phú Quốc bất ngờ dừng lại, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò từng bị cáo và nguồn gốc tiền.

Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (SN 1966) - cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang); cùng bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, quê Nam Định), về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận định, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt dòng tiền và mức độ tham gia của từng bị cáo. Trên cơ sở đó,HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra cần làm rõ việc các bị cáo đã nhận tiền từ bị hại ra sao; quá trình chuyển tiền cho người thân để mua đất, tài sản đứng tên có phải là giao dịch thực hay chỉ nhằm che giấu nguồn tiền? Xác định rõ bản chất dòng tiền gần 21 tỷ đồng cùng các khoản tiền liên quan khác.

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Hằng khai, nhiều lần ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai với các bị hại đều thực hiện theo đề nghị và sự hướng dẫn của bị cáo Mót, không biết các bị hại là ai.

Mỗi khi ký hợp đồng, Hằng đều thông qua bị cáo Mót, nhiều lần được Mót trấn an “anh là người Nhà nước không thể ký”, “anh là Trưởng Công an thành phố không thể có chuyện phạm pháp”… nên tin tưởng thực hiện.

Tuy nhiên, khi được HĐXX thẩm vấn, bị cáo Mót không thừa nhận các nội dung trên. Bị cáo Mót cho rằng, không biết về việc ký kết hợp đồng giữa Hằng và các bị hại, và phủ nhận việc cam kết làm thủ tục pháp lý như lời khai của Hằng tại tòa.

Bị cáo Mót cũng lý giải, việc giới thiệu bạn bè mua đất từ Hằng do tin tưởng người bán “là người tốt”, không có mục đích vụ lợi.

Liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót khẳng định trước HĐXX, không nhận tiền từ Hằng hay các bị hại.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc nhiều khoản tiền được chuyển vào tài khoản do mình đứng tên, bị cáo Mót giải thích: Do “anh em chơi thân có số tài khoản của nhau”, việc chuyển tiền do các bị hại tự thực hiện, bản thân không hay biết.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, bị cáo Lê Văn Mót từng là điều tra viên cao cấp, từng giữ chức Trưởng Công an - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc. Mót nắm rõ quy định và quy hoạch đất đai tại Phú Quốc, bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ để thực hiện hành vi lừa đảo trong lĩnh vực đất đai.

Từ năm 2021, dù biết nhiều khu đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Mót vẫn đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho người có nhu cầu hợp thức hóa đất. Bị cáo không trực tiếp giao dịch mà giới thiệu Hằng đứng ra ký hợp đồng dịch vụ.

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, hai bị cáo đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hằng chuyển qua nhiều tài khoản người thân để “giữ hộ”, rồi dùng mua nhà, đất nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền được xác định gần 21 tỷ đồng.