Xử lý người nhiều lần đổ trộm mảnh vỡ thuỷ tinh xuống sông

TPO - Nhiều lần phát hiện có người đổ trộm rác, mảnh vỡ thủy tinh xuống sông gây nguy hiểm cho những người mưu sinh trên sông, ô nhiễm môi trường, người dân và chính quyền xã Nhu Gia (TP. Cần Thơ) đã canh và lắp camera giám sát, và mới bắt quả tang được một người vi phạm.

Ngày 22/4, theo nguồn tin của PV, Công an xã Nhu Gia (TP. Cần Thơ) vừa phát hiện và xử lý một người đổ rác thải nguy hiểm xuống sông Chàng Ré đoạn qua địa bàn. Theo đó, người dân phát hiện một người có dấu hiệu nghi vấn lên cầu Chàng Ré để vứt rác xuống sông nên báo công an xã. Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang ông B.U.E. (46 tuổi, ngụ địa phương) đang vứt những bao tải rác xuống sông.

Ông B.U.E đang có hành vi vứt rác xuống sông Chàng Ré.

Công an xã Nhu Gia đã lập biên bản hành vi của ông E., tạm giữ 4 bao tải chứa các mảnh vỡ chai thủy tinh, kính. Làm việc với công an, ông E. thừa nhận, ngoài lần này, trước đó đã nhiều lần vứt rác thải xuống sông, trong đó có những mảnh kính, chai thủy tinh vỡ. Những lần đó, ông E. đều chở rác lên cầu Chàng Ré rồi vứt thẳng xuống sông.

Trước đó, người dân và chính quyền xã Nhu Gia đã nhiều lần ghi nhận tình trạng có người đổ trộm rác thải xuống sông Chàng Ré. Trong đó có nhiều rác thải nguy hại, nguy hiểm cho hoạt động dưới lòng sông. Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không vứt rác thải xuống sông.

Thậm chí, địa phương đã lắp đặt camera giám sát, gắn biển cảnh báo trên cầu Chàng Ré và những vị trí thường xuyên phát hiện rác bị đổ trộm. Dù vậy, tình trạng xả rác xuống sông vẫn tái diễn, khiến nhiều người dân bức xúc, đặc biệt những loại rác là mảnh vỡ thủy tinh, vật sắc nhọn... có thể gây thương tích cho người dân ven sông, đặc biệt khi có người bơi lội, đánh bắt, chài lưới trên sông.

Mảnh vỡ chai thủy tinh ông E. chở lên cầu chuẩn bị vứt xuống sông Chàng Ré.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2026, UBND phường Mỹ Xuyên (TP. Cần Thơ) cũng đã xử phạt một trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn xã, với số tiền phạt 3,5 triệu đồng.