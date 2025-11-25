Bắc Ninh xử lý 8 trường hợp vứt rác nơi công cộng

Thời gian qua, Công an xã Nhã Nam đã tích cực chỉ đạo lực lượng ANTT cơ sở các thôn tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực công cộng, tuyến đường liên thôn – liên xã, khu dân cư và các điểm thường xuyên phát sinh rác thải.

Kết quả, Công an xã Nhã Nam đã cử cán bộ phối hợp xác minh làm rõ 8 trường hợp công dân trên địa bàn có hành vi vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Đồng thời, Công an xã Nhã Nam đã tham mưu UBND xã Nhã Nam ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 công dân này.

Hiện trường vụ việc.

Trong thời gian tới, Công an xã Nhã Nam tiếp tục tham mưu UBND xã, tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện các biện pháp tại cơ sở theo chủ trương "Điều tra sâu, xác minh kỹ, xử lý triệt để", nhằm giải quyết tận gốc vấn đề vứt rác thải sinh hoạt không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Công an xã Nhã Nam khuyến cáo người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tuyệt đối không vứt rác ra đường, khu dân cư, kênh mương, ao hồ; phân loại rác và để đúng điểm tập kết rác được xã đã bố trí.

Người dân kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi đổ trộm rác, xả rác không đúng nơi quy định; nhắc nhở các thành viên trong gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.