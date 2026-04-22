Cựu giám đốc ngân hàng tiết lộ công văn điều tra cho vợ đối tượng hoạt động tín dụng đen

TPO - TAND TPHCM tuyên án 2 năm tù đối với Trần Hữu Cường, cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vì làm lộ công văn điều tra, giúp nhóm cho vay lãi nặng kịp thời xóa dấu vết, gây cản trở quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Ngày 22/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Trần Hữu Cường (41 tuổi, cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp Ngân hàng PVcomBank) 2 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Bị cáo Trần Hữu Cường - cựu Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp Ngân hàng PVcomBank tại phiên tòa sáng 22/4.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, bị cáo Trần Hữu Cường khai báo rõ ràng, ăn năn hối cải, có lý lịch nhân thân tốt; phạm tội nhưng không được hưởng lợi gì… là các tình tiết mà HĐXX xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại phiên tòa, nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TPHCM khẳng định bị cáo Trần Hữu Cường đã phạm tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo này 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm của cáo trạng. Theo đó, thực hiện việc xác minh, điều tra tin báo tố giác của người dân đối với vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do Nguyễn Văn Đang cùng các đồng phạm thực hiện, ngày 21/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hành công văn gửi Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Gò Vấp, TPHCM với nội dung "hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN VAN DANG để xác minh điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng này".

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên.

Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm đã bị Trần Hữu Cường chuyển cho người có liên quan biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã triệu tập Cường đến trụ sở công an làm việc.

Quá trình điều tra vụ án, đã xác định Trần Hữu Cường là Giám đốc Ngân hàng PVcomBank, Chi nhánh Gò Vấp từ năm 2022. Quá trình quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại ngân hàng, Cường quen biết Vy Bảo Ngọc, do Ngọc là khách hàng thường vay tiền của ngân hàng.

Ngày 26/7/2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên liên hệ với Cường và gửi giấy tờ liên quan đến 2 căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ), TPHCM và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ), TPHCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay.

Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Bảo Ngọc, Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác minh. Do đó, Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn qua Zalo cho Vy Bảo Ngọc biết.

Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.

Tại văn bản trả lời cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, PVcomBank cho biết, theo quy định, quy trình của PVcomBank về cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba đã quy định: Khi đơn vị tiếp nhận yêu cầu sẽ chuyển tiếp tới đơn vị kinh doanh quản lý khách hàng thực hiện việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, quy trình này được thực hiện khép kín giữa các đơn vị trong nội bộ của PVcomBank. Không có quy định cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng người có liên quan biết.

Ngày 14/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiến hành bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường để tiến hành điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trần Hữu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu.

Đối với Vy Bảo Ngọc, quá trình điều tra xác định, Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.