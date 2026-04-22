Từ vụ nam sinh viên lạc trong rừng, cảnh báo khi leo núi Tam Đảo tự phát

Cảnh quan rừng núi Tam Đảo hấp dẫn nhưng địa hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Nguyễn Xuân Tuấn, người có gần 10 năm dẫn đoàn trekking tại Tam Đảo cho rằng, sai lầm lớn nhất của nhiều bạn trẻ là đánh giá thấp độ khó của địa hình Tam Đảo. “Nhiều người đi theo kiểu ngẫu hứng, không thông báo lịch trình, không mang thiết bị định vị, thiếu nước và lương thực, gần như không có kỹ năng định hướng. Có người chỉ mang điện thoại, nhưng vào rừng là mất sóng, hết pin coi như bị cô lập hoàn toàn”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, các cung đường ở Tam Đảo dù nhìn đơn giản nhưng rất dễ khiến người đi lạc, đặc biệt khi rẽ khỏi lối mòn; chỉ cần lệch hướng vài trăm mét là có thể rơi vào khe núi hoặc thung lũng, ở đó tầm nhìn bị hạn chế bởi cây rậm và sương mù nên rất nhanh mất phương hướng. Đáng chú ý, hệ thống suối, thác tại Tam Đảo dày đặc với nhiều ghềnh đá trơn trượt. “Lần theo suối (cách mà nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh bị lạc vừa qua áp dụng) là một cách sinh tồn, nhưng nếu không có kỹ năng thì lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao”, anh Tuấn cảnh báo.

Khi đi trekking Tam Đảo cần có đoàn và người dẫn đường.

Anh Vũ Quang Hiệu, người từng bị lạc trong rừng Tam Đảo và tự tìm được đường ra, chia sẻ, điều quan trọng nhất khi gặp sự cố là giữ bình tĩnh. “Khi hoảng loạn, bạn sẽ mất phương hướng rất nhanh và kiệt sức. Việc đầu tiên là dừng lại, thở sâu, đánh giá tình hình, không di chuyển vô định”, anh Hiệu nói.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, người tham gia trekking cần trang bị kỹ năng cơ bản như xác định phương hướng, xử lý khi bị lạc, giữ ấm cơ thể và tìm nguồn nước. Trong trường hợp không may bị lạc, cần giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển, ưu tiên tìm nguồn nước và chờ lực lượng cứu hộ.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, rừng Tam Đảo có nhiều khu vực dốc đứng, vách đá cao, thảm thực vật dày đặc. Ban đêm, sương mù bao phủ dày khiến tầm nhìn giảm mạnh, nhiệt độ hạ thấp nhanh, dễ dẫn đến mất sức, hạ thân nhiệt. Ngoài địa hình hiểm trở, rừng còn tiềm ẩn nguy cơ từ động vật như rắn, côn trùng, cùng nguy cơ trượt ngã tại các khu vực suối, thác ghềnh. “Không ít trường hợp vào rừng theo kiểu tự phát, không chuẩn bị đầy đủ, đến khi gặp sự cố thì không thể tự xử lý”, ông Năm nói.

Từ thực tế vụ việc nam sinh bị lạc, UBND xã Đạo Trù khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý vào rừng sâu hoặc các khu vực ngoài tuyến du lịch được phép. “Trước khi leo núi, cần thông báo lịch trình với người thân hoặc chính quyền địa phương, đi theo nhóm, có người am hiểu địa hình đi cùng. Đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị liên lạc, định vị, đèn pin, áo ấm và lương thực”, ông Năm nhấn mạnh.