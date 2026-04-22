Xã hội

Google News

Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen chiến sĩ cứu cháu bé trong vụ cháy ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
TPO - Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương tinh thần dũng cảm của lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là cán bộ trực tiếp lao vào đám cháy cứu người.

Thư khen do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký ngày 20/4 gửi Giám đốc Công an TPHCM và Công an phường Tân Thới Hiệp, ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt - Cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp băng qua lửa cứu cháu bé 18 tháng tuổi.

Theo nội dung thư, rạng sáng 12/4/2026, ngay khi nhận được tin báo cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp), lực lượng Công an phường đã nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt - Cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường Tân Thới Hiệp đã không ngại nguy hiểm, trực tiếp tham gia cứu nạn, kịp thời đưa một cháu nhỏ ra khỏi khu vực cháy và chuyển đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt làm việc tại cơ quan.

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Thới Hiệp. Hành động này tiếp tục khẳng định truyền thống “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM có hình thức khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các cá nhân, tập thể đã lập thành tích xuất sắc.

Thư khen của Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn lực lượng Công an TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Tại địa phương, Chủ tịch UBND phường cũng đã trao Giấy khen cho Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn nói trên.

#Bộ Công an #Cháy nhà #Cứu nạn #Chiến sĩ dũng cảm #TP.HCM #Lương Tam Quang

