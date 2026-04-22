Việt Nam mời Thổ Nhĩ Kỳ tham dự triển lãm quốc phòng tại Hà Nội

TPO - Hội kiến với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh Quốc gia châu Á, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh Quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19 diễn ra tại Malaysia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã hội kiến với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet nhất trí đánh giá, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và quan chức quốc phòng hai nước tại cuộc hội kiến.

Thứ trưởng Quốc phòng hai nước cũng bày tỏ vui mừng khi Bộ Quốc phòng hai nước đã mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước trong năm 2025; đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Cho biết Việt Nam sẵn sàng đón sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời Thứ trưởng Musa Heybet cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng về lời mời, Thứ trưởng Musa Heybet cho biết Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn tham dự và tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, trong đó gồm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân binh chủng.

Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Musa Heybet cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.