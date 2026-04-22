Cận 30/4 vẫn ‘kẹt’ mặt bằng, nút giao Phạm Tu – đường 70 nguy cơ trễ tiến độ

TPO - Được Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) vào dịp 30/4 để thi công, hoàn thành nút giao Phạm Tu - đường 70 (Cầu Bươu) dự án trong quý II; nhưng tại nút giao này vẫn còn cả trăm hộ dân chưa được giải tỏa, nguy cơ mặt bằng dự án tiếp tục vỡ tiến độ.

Sáng 22/4, đại diện Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết, dự án GPMB nút giao giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (đường Phạm Tu) với tuyến đường 70 có tổng diện tích đất thu hồi – GPMB là 50.910 m2.

Trong đó, đất ở của hộ gia đình, cá nhân là 8.401,5 m²; đất cơ quan, tổ chức là 15.269,1 m²; đất nông nghiệp là 27.239,5 m². Có tổng số 198 phương án bồi thường hỗ trợ cho người dân; trong đó: 79 phương án đất nông nghiệp; 114 phương án đất phi nông nghiệp (đất ở, thổ cư); 5 phương án đất cơ quan, tổ chức.

Dự án nằm trên địa bàn 3 phường là Thanh Liệt, Hà Đông, Kiến Hưng, với phường Thanh Liệt có khối lượng đất phải GPMB là nhiều nhất - trên 30.900 m2, tính đến nay phường vẫn còn 10.672,1 m2 đất của 34 trường hợp hộ dân chưa thực hiện GPMB và đang được phường thực hiện tiếp. Tuy nhiên đề cập đến tiến độ hoàn thành là 30/4, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư hạ tầng phường Thanh Liệt cho biết khó thực hiện vì hiện nay số hộ dân kèm nhà cửa chưa di dời vẫn lớn, mốc 30/4 khó hoàn thành, Ban QLDA đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II năm nay.

Nút giao Phạm Tu – đường 70 (Cầu Bươu) là hạng mục của dự án đường nối từ Vành đai 3 đi khu đô thị Xa La (Hà Đông), dự án được đầu tư bằng hình thức BT với kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng đã hoàn thành năm 2015. Đến nay tuyến đường dự án dài 2,5 km, rộng 10 làn xe với hạ tầng đồng bộ đã đi vào sử dụng hơn 10 năm, tuy nhiên, tại đoạn cuối tuyến giao với đường 70 lại đang bị thắt nút “cổ chai”, ùn tắc và trở thành “dị dạng” do công trường thi công dở dang, vướng mặt bằng với nhiều nhà dân, công trình xây dựng vẫn chưa được giải tỏa.

Tiến độ GPMB phục dự án đã được TP Hà Nội nhiều lần đưa ra nhưng đều lỡ hẹn. Việc này đã khiến dự án đường Phạm Tu chưa thể phát huy hết hiệu quả đầu tư, cùng với đó còn gây ùn tắc liên miên tại nút giao Phạm Tu - đường 70.

Trong sáng 22/4, tình trạng ùn tắc tại đây kéo dài diễn ra trên 4 hướng đường dẫn về nút giao, như đường Phạm Tu, đường 70 (cả hai chiều), đường Xa La. Thời gian ùn tắc kéo dài từ 7h đến 10h sáng. Trong khi đường và nút giao ùn tắc, thì công trường nút giao vẫn quây rào xung quanh nhiều năm nay.

Thực trạng nút giao "dị dạng" và cảnh ùn tắc giao thông tại đây vào sáng 22/4:

Hiện trạng nút giao đường Phạm Tu và đường 70 (Cầu Bươu) chưa được giải phóng, giao thông ùn tắc sáng 22/4. Đường màu đỏ là đường minh họa.

Tuyến đường Phạm Tu rộng 8 làn xe đã hoàn thành hơn 10 năm nay nhưng đang bị thắt nút cổ chai ở cuối tuyến.

Khi xe từ đường Phạm Tu đi đến nút giao đã phải rẽ trái - vòng sang đường 70.

Do đường 70 nhỏ hẹp, dòng xe từ đường Phạm Tu đổ ra xung đột trực tiếp, gây ùn tắc thường xuyên.

Trong sáng 22/4, ùn tắc xảy ra cả đường Phạm Tu, đường 70 dẫn về nút giao.

Đường Xa La về nút giao cũng ùn tắc kéo dài.

Dù đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trước 30/4 xong GPMB nhưng mặt bằng nút giao vẫn còn cả trăm nhà dân và công trình xây dựng chưa được giải tỏa. Ghi nhận vào sáng 22/4, chỉ có một máy cẩu đang lẻ loi làm việc.

Còn cả trăm công trình chưa được giải tỏa.