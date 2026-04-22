Cán bộ, công chức trở thành luật sư công, có cần qua tập sự?

TPO - Đề nghị không quy định thời gian tập sự, theo đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện và qua đào tạo lớp luật sư thì đủ điều kiện để công nhận luật sư công.

Đề nghị không quy định thời gian tập sự

Chiều 22/4, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm chế định luật sư công. Tán thành việc ban hành nghị quyết, các đại biểu cho rằng, đây là bước đi cần thiết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực pháp lý của khu vực công trong bối cảnh các tranh chấp hành chính, dân sự, đầu tư, thương mại ngày càng phức tạp.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung. Ảnh: Như Ý

Đề cập đến vấn đề cụ thể, đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh, nhìn nhận dự thảo đang thiết kế theo hướng luật sư công đồng thời là cán bộ, công chức, viên chức nhưng lại phải có đủ các tiêu chí, điều kiện như một luật sư theo quy định của Luật Luật sư. Điều này khi triển khai ở địa phương sẽ có những vướng mắc và không khả thi.

Theo bà, cán bộ, công chức, viên chức trước khi được chứng nhận hành nghề luật sư công phải trải qua lớp đào tạo luật sư. Nhưng quy định phải tập sự hành nghề luật sư thì câu chuyện đặt ra là tập sự ở đâu? Họ sẽ tập sự ra sao khi vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải đi tập sự ít nhất 6 tháng? Cơ chế quản lý như thế nào?

Từ phân tích trên, nữ đại biểu đề nghị không quy định thời gian tập sự. Cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện và qua đào tạo lớp luật sư thì đủ điều kiện để công nhận luật sư công. Theo bà, điều này vừa đáp ứng được sự cần thiết và không phát sinh bất cập.

Kinh nghiệm phải gắn với hoạt động pháp lý trực tiếp

Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) đánh giá cao dự thảo đã thiết kế hệ thống tiêu chuẩn theo hướng chặt chẽ, đặc biệt là yêu cầu tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật. Đây là “bộ lọc” cần thiết để bảo đảm đội ngũ luật sư công có đủ độ chín về chuyên môn ngay từ giai đoạn thí điểm, tránh tình trạng vừa làm vừa đào tạo lại.

Đại biểu Thạch Phước Bình. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất và khả thi, ông đề nghị làm rõ nội hàm về “kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật”. Thực tế cho thấy, nếu quy định quá chung chung sẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan.

Do đó, ông Bình đề nghị cụ thể hóa theo hướng kinh nghiệm phải gắn với các hoạt động pháp lý trực tiếp như pháp chế, thanh tra, xét xử, kiểm sát, điều tra, thi hành án hoặc hành nghề luật sư.

Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung tiêu chuẩn về ngoại ngữ pháp lý đối với một số vị trí, đặc biệt là các luật sư công tham gia xử lý tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế.

“Luật sư công không chỉ là người nắm vững pháp luật mà còn phải có kỹ năng tranh tụng, tư duy phản biện và khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Vì vậy, cần bổ sung các tiêu chí đánh giá gắn với kinh nghiệm xử lý vụ việc thực tế để lựa chọn đúng người, đúng việc”, đại biểu cho hay.

Liên quan đến chế độ cho luật sư công, đại biểu Nguyễn Công Hoàng nhìn nhận, qua chứng kiến luật sư công tham gia xử lý các vụ kiện quốc tế đã thấy họ rất vất vả. Nếu quy định cứng chế độ sẽ khiến luật sư công khó có thể thực hiện được yêu cầu công việc khi tham gia xử lý các vụ việc này.

Do vậy, cần quy định mức trần chế độ với luật sư công, hoặc có quy định cơ chế chi trả riêng với những trường hợp đặc biệt.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết này vào ngày 24/4.