Ô tô cán bé gái 2 tuổi tử vong tại cây xăng dầu ở TPHCM

TPO - Trong quá trình lưu thông vào khuôn viên cây xăng, ô tô 7 chỗ bất ngờ cán qua người bé gái 2 tuổi đang nằm dưới nền gạch khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 22/4, Công an TPHCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại một cây xăng trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (phường Bến Cát), khiến một bé gái 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông P.C.D. (48 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) điều khiển ô tô 7 chỗ di chuyển vào cửa hàng xăng dầu tại khu vực giao giữa đường NC và D7.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong quá trình lưu thông vào khuôn viên cây xăng, phương tiện này bất ngờ cán qua người bé gái 2 tuổi đang nằm dưới nền gạch khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến những người có mặt tại hiện trường không kịp phản ứng.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau sự việc, cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.