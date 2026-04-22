Bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TPO - Ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ. Ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên cũng vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp thay mặt lãnh đạo Bộ trao các quyết định bổ nhiệm.

Theo Quyết định số 1443/QĐ-BNNMT ngày 21/4/2026, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, theo Quyết định số 1369/QĐ-BNNMT ngày 17/4/2026, ông Phạm Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Chinh (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Hoài Nam (ngoài cùng bên phải).

Ông Nguyễn Xuân Chinh, sinh năm 1977, quê quán xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (nay là xã Lương Tài), tỉnh Bắc Ninh, là Thạc sĩ Quản lý đất đai.

Trong quá trình công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, như: Phó Trưởng phòng Công thương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Từ tháng 7/2019, ông công tác tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Trưởng phòng Quản trị và Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Từ tháng 2/2026 đến ngày 20/4/2026, ông là Phó Chánh Văn phòng điều hành Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Từ ngày 21/4/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Phạm Hoài Nam, sinh năm 1989, là Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Quản lý giá và doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Từ tháng 3/2026 đến ngày 17/4/2026, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, đại biểu HĐND xã Đại Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ ngày 18/4/2026 được bổ nhiệm giữ chức Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2026-2031.