Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng xúc phạm công an

TPO - T.V.D (SN 1989) sử dụng tài khoản facebook đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long.

Công an xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.D (SN 1989, ngụ xã Tân Thủy) với số tiền 7,5 triệu đồng, về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an trên mạng xã hội.

T.V.D nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản facebook do T.V.D sử dụng, đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy.

Tại cơ quan công an, D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm, tự giác gỡ bỏ các nội dung liên quan và cam kết không tái phạm.