Lực lượng Iran thu giữ hai tàu cố gắng vượt eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/4 thông báo, hai con tàu đã bị thu giữ tại eo biển Hormuz và được chuyển đến vùng biển Iran.

4syrlmzi6nozzosyqmuuogysq4.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Các tàu này bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống định vị, gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải khi cố gắng rời khỏi eo biển Hormuz một cách bí mật”, IRGC cho biết trong một tuyên bố được phát trên đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB).

Cũng theo IRGC, các tàu nói trên “bị chặn theo đúng quy trình để bảo vệ quyền quốc gia của Iran”.

Truyền thông Iran cho biết tàu thứ ba, một tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp, cũng được cho là mục tiêu của IRGC và “hiện đang bị khống chế ngoài khơi bờ biển Iran”.

Chưa có xác nhận độc lập nào về các vụ bắt giữ, nhưng Tổ chức Giao thông Hàng hải Anh (UKMTO) trước đó cho biết, hai tàu container đã bị tấn công.

IRGC từng tuyên bố, bất kỳ tàu thuyền, phương tiện vận tải hoặc tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz đều phải được sự cho phép và phối hợp với lực lượng chức năng Iran.

Theo Giáo sư Foad Izadi của Đại học Tehran, việc IRGC thu giữ tàu thuyền ở eo biển Hormuz phản ánh sự bất mãn sâu sắc của chính phủ đối với lệnh phong tỏa của Mỹ.

“Theo luật quốc tế, phong tỏa một quốc gia khác là một hành động chiến tranh”, ông nói với Al Jazeera. “Chính phủ Iran tin rằng đã có lệnh ngừng bắn, và việc tiến hành các hành động chiến tranh trong thời gian ngừng bắn là vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Ông lưu ý, một tàu của Iran đã bị bắn chỉ 24 giờ trước khi vòng đàm phán tiếp theo dự kiến ​​diễn ra ở Islamabad.

“Chính phủ Iran muốn lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và những gì bạn đang thấy hôm nay là phản ứng của họ”, ông Izadi nói.

Minh Hạnh
CNN, Al Jazeera
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #IRGC #tàu container

