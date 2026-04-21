Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump không định gia hạn ngừng bắn với Iran

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump tin rằng Mỹ sẽ đạt được “một thỏa thuận tuyệt vời” với Iran để chấm dứt cuộc chiến, và ông không định gia hạn lệnh ngừng bắn sắp hết hạn.

ap26108511510925.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ họ không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đã phá huỷ lực lượng hải quân của họ, chúng ta đã tiêu diệt không quân của họ, chúng ta đã hạ sát các nhà lãnh đạo của họ”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC, khi được hỏi ông kỳ vọng điều gì sẽ xảy ra từ vòng đàm phán hòa bình thứ 2 với Iran.

Khi được hỏi liệu ông có gia hạn lệnh ngừng bắn sẽ hết hạn vào tối 22/4 để tạo thời gian cho đàm phán hay không, ông Trump nói: “Tôi không muốn làm điều đó. Chúng ta không có nhiều thời gian, bởi vì đến khi cả hai bên đạt được điểm đó thì, như bạn biết, họ vừa mới được bật đèn xanh để tiến hành, điều mà tôi vốn đã biết họ sẽ làm, tôi không nghĩ họ có lựa chọn nào khác. Họ phải đàm phán”.

Khi được hỏi về lời đe dọa đánh bom các cây cầu và nhà máy điện của Iran, ông Trump nhấn mạnh điều đó sẽ gây tổn thất cho Iran về quân sự.

“Đó không phải lựa chọn của tôi, nhưng nó cũng sẽ khiến họ tổn thất. Nó sẽ gây thiệt hại về mặt quân sự. Họ sử dụng các cây cầu cho việc chuyển vũ khí, cho việc di chuyển tên lửa”, Tổng thống Trump nói và cũng cho biết cả hai bên đã tận dụng thời gian ngừng bắn để “tái bổ sung nguồn lực”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran có động lực lớn để đạt được thỏa thuận với Washington.

“Nếu đạt được thỏa thuận, họ có thể trở lại thành một quốc gia mạnh mẽ, một quốc gia tuyệt vời”, ông nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn trước khi hết hạn.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Ý tôi là quân đội đang rất háo hức. Họ thực sự phi thường”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo báo chí Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cùng các quan chức cấp cao khác của chính quyền Mỹ dự kiến sẽ tới Pakistan trong ngày 21/4, để tham gia vòng thứ 2.

Các nguồn tin Iran am hiểu tình hình nói với CNN rằng một phái đoàn đại diện Tehran cũng sẽ tới Pakistan, nhưng giới chức Iran phủ nhận.

Theo một chuyên gia khu vực, sự thiếu tin tưởng giữa Tehran và Washington không phải là thách thức duy nhất đối với việc đàm phán, mà những chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Iran cũng có thể làm phức tạp tình hình.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích những “tín hiệu thiếu xây dựng và mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh sự mất lòng tin giữa hai bên.

Truyền thông nhà nước Iran bác bỏ thông tin về sự chia rẽ, cho rằng “không có bằng chứng thực sự” cho nhận định này.

Bình Giang
CNBC, CNN
#Tổng thống Trump #Donald Trump #Trung Đông #Tình hình Iran #Chiến tranh iran #Chiến tranh Mỹ - Iran #Đàm phán Mỹ - Iran #Mỹ và Iran

