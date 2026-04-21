Pháp luật

Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị 'tố' hành hung nữ bác sĩ

Nguyễn Dũng
TPO - Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung một phụ nữ tại TPHCM, Công an phường Sài Gòn đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 21/4, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông tự xưng là bác sĩ Phạm Minh Trường "tố" ca sĩ Trung Quân Idol hành hung vợ mình là nữ bác sĩ N.L.T., gây xôn xao dư luận.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 sáng cùng ngày tại một địa điểm trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn, TPHCM).

Người đăng cho biết, trong lúc vợ mình cùng nhóm đồng nghiệp tham dự một buổi tiệc, Trung Quân Idol tiếp cận một người trong nhóm nhưng không được đáp lại. Sau đó, khi nhóm ra về, người này bị cho là đã có hành vi mất kiểm soát và hành hung, khiến nạn nhân bị thương và hoảng loạn tinh thần.

Hình ảnh nữ bác sĩ được cho là sau khi bị ca sĩ Trung Quân Idol hành hung.

Cũng theo bài viết, người chồng cho biết đang tiến hành thu thập chứng cứ, trích xuất camera và làm việc với luật sư để gửi đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và của dư luận.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Minh Trường xác nhận với PV Tiền Phong về nội dung trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan để làm rõ nội dung vụ việc. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra.

Tối cùng ngày, ca sĩ Trung Quân Idol xin lỗi công khai trên trang cá nhân, liên quan đến việc bị một tài khoản tố có hành vi hành hung một nữ bác sĩ.

Theo chia sẻ, nhóm của Trung Quân và nhóm của nữ bác sĩ gặp nhau tại nhà hàng. Hai bên có quen biết nhưng lúc ra về do sử dụng đồ uống có cồn, nam ca sĩ có hành vi “không phù hợp” với nữ bác sĩ.

Trung Quân nhận lỗi, khẳng định hành động của mình là sai hoàn toàn, nhấn mạnh rằng "trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận".

Ngay sau khi sự cố xảy ra, anh đã trực tiếp gặp bác sĩ nêu trên xin lỗi và kiểm tra tình trạng của cô. Đồng thời, Trung Quân hẹn sẽ tiếp tục gặp lại để gửi lời xin lỗi chính thức.

Trung Quân cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động, bao gồm việc khắc phục hậu quả, bồi thường và đối diện với trách nhiệm liên quan. Anh nhìn nhận đây là bài học lớn về việc kiểm soát hành vi, đặc biệt khi sử dụng đồ uống có cồn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

