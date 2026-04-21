Xã hội

Cảnh báo việc giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong
TPO - Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (Fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các tài khoản, trang tin thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội.

Nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng lấy từ Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (https://ubkttw.vn) nhưng chưa được cho phép của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đơn vị quản lý trang tin.

tienphong-214ubkt.jpg
Thông báo trên trang Thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, có tài khoản, trang tin lồng ghép những thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ngành Kiểm tra Đảng.

"Hiện nay, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ quản lý và vận hành duy nhất Trang Thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại địa chỉ https://ubkttw.vn để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng. Cơ quan không lập, quản lý bất kỳ tài khoản, trang tin, hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội", Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

#Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Ủy ban Kiểm tra Trung ương #Giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

