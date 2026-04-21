Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

TPO - Ngày 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Đảng ta đang tiến hành đại tổng kết 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước. Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí cao nhất; đã có khí thế phải giữ vững, nâng cao; đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến; đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế không thể đảo ngược; tuyệt đối không chần chừ, không để phong trào chững lại; trái lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên.

Để thực hiện được khát vọng phát triển lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội: học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh - quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, Trần Phú và nhiều anh hùng, liệt sỹ - việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển.

Hà Tĩnh cần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chăm lo văn hóa an sinh, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng.

"Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta noi gương đồng chí bằng những hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hằng ngày. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ việc thiết thực nhất; làm tốt hơn nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt; đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ, bệnh hình thức; tạo chuyển biến thực chất, mang lại kết quả cụ thể trong đời sống Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với tình hình mới; đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia đối với khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

