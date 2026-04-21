Cưỡng chế 14 căn nhà, đất công ‘chây ì’ trả mặt bằng

TPO - Thi hành án dân sự TP Hải Phòng vừa lên kế hoạch thu hồi 14 cơ sở nhà, đất công sản đã có bản án, quyết định của tòa án nhân dân có hiệu lực. Trong đó, nhiều trường hợp sẽ bị cưỡng chế do không tự nguyện bàn giao cho cơ quan quản lý.

Theo hồ sơ của Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2022, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng) đã khởi kiện Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng để thu hồi 13 cơ sở nhà, đất do đơn vị này vi phạm hợp đồng thuê nhằm thực hiện quyền quản lý tài sản công.

Các cơ sở nhà, đất công này nằm trên 7 tuyến phố trung tâm Hải Phòng. Trong đó, riêng phố Cầu Đất, tuyến phố kinh doanh sầm uất nhất Hải Phòng có 5 cơ sở nhà, đất gồm tầng 1 các nhà số 2 và 4 do Công ty Cổ phần Con Cưng đang sử dụng, tầng 1 các nhà số 1 và 3 do cửa hàng vương quốc đồ chơi My Kingdom đang sử dụng kinh doanh, nhà 112 có nhân viên Công ty Công nghệ phẩm Hải Phòng bán bánh, không có người đăng ký tạm trú, thường trú.

Cơ sở nhà, đất tầng 1 số 1, 3 và 2, 4 trên phố Cầu Đất, TP Hải Phòng.

Các nhà, đất còn lại tại 114 Hoàng Văn Thụ; 84-86 Điện Biên Phủ, 129 Lạch Tray; phòng 2-3 tầng 3 nhà số 28 Quang Trung, tầng 1 nhà số 2 phố Hàng Kênh.

Tất cả cơ sở nhà đất này đều có vị trí đắc địa, trên các tuyến phố trung tâm, có nhiều cơ sở kinh doanh sầm uất bậc nhất Hải Phòng.

Ngoài việc phải thực hiện nghĩa vụ giao lại nhà theo các quyết định bản án, Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng còn phải thi hành 5,221 tỷ đồng tiền thuê nhà, đất công sản còn nợ từ nhiều năm trước.

Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ban hành quyết định thi hành án, yêu cầu Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng phải giao lại nhà, trả tiền thuê còn nợ. Tuy nhiên, việc thi hành án đến nay chưa hoàn thành.

Theo kế hoạch, Thi hành án dân sự Hải Phòng sẽ phối hợp với các phường, cơ quan liên ngành vận động các tổ chức, cá nhân hiện trực tiếp thuê nhà lại của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng để kinh doanh tại các cơ sở nhà, đất này để bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không tự nguyện giao lại nhà, Thi hành án dân sự Hải Phòng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên ngành tổ chức cưỡng chế trong thời gian từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6.