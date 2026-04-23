Thêm cặp tình nhân mới ở showbiz Việt

Hà Trang
TPO - Quán quân The Face Vietnam 2017 Tú Hảo và diễn viên Quỳnh Lý công khai hẹn hò. Cả hai nhận được nhiều lời chúc từ khán giả và đồng nghiệp.

Tú Hảo - Quỳnh Lý công khai hẹn hò

Quỳnh Lý (31 tuổi) đăng hình nắm tay Tú Hảo (30 tuổi) trong chuyến đi nghỉ dưỡng, công khai chuyện tình cảm. Cả hai có hơn một năm gắn bó trước khi quyết định công bố với khán giả.

Tú Hảo cho biết: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc mừng. Tôi tưởng hôm nay đám cưới của chúng tôi đó. Khi công khai, tôi cũng lo. Yêu thương mọi người nhiều".

Người mẫu Tú Hảo và nam diễn viên Quỳnh Lý công khai chuyện tình cảm.

Nhiều đồng nghiệp như Minh Tú, Khổng Tú Quỳnh, Trúc Anh… và người hâm mộ gửi lời chúc mừng cặp sao. Phát La hóm hỉnh: "Em 'giấu' kỹ quá anh chẳng biết gì cả". Bài đăng của cả hai nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích từ công chúng.

Tú Hảo sinh năm 1996, tên đầy đủ Nguyễn Bạch Tú Hảo, được biết đến rộng rãi với vai trò người mẫu, fashionista kiêm diễn viên. Tú Hảo là quán quân The Face Vietnam 2017, học trò huấn luyện viên Lan Khuê. Người đẹp 9X được khen ngợi về khả năng biến hóa đa dạng phong cách.

Quỳnh Lý, tên thật Lý Hạo Mạnh Quỳnh, sinh năm 1995, trưởng thành trên nhiều sân khấu kịch, nổi danh với vai trò diễn viên. Anh tham gia nhóm Khủng long tí hon, thắng Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu Lâm Hội 2017.

Cặp sao chú trọng công việc, xây dựng mối quan hệ bền vững trước khi công bố mối quan hệ với người hâm mộ.

Nam diễn viên còn là cái tên quen mặt trong nhiều web-drama như Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập Kể, Ghe bẹo ghẹo ai, Chị em song sinh... đóng loạt kịch Ngày xửa ngày xưa trên sân khấu Idecaf. Từ năm 2023, anh xuất hiện phim điện ảnh Nhà bà Nữ, Kẻ ẩn danh, Điều ước cuối cùng và mới nhất là Đại tiệc trăng máu 8. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò Uyển Ân - em gái Trấn Thành.

Sự nghiệp im ắng của quán quân The Face

Trước khi công khai yêu Quỳnh Lý, Tú Hảo hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Người đẹp định hình phong cách thời trang trẻ trung, cá tính và không kém phần gợi cảm, khỏe khoắn. Vốn là mẫu lookbook được nhiều nhãn hàng ưa thích, Tú Hảo có sự chuyển mình để phù hợp với thị hiếu chung, hướng đến hình ảnh người mẫu chuyên nghiệp.

Tú Hảo là fashionista đắt show mỹ phẩm, thời trang. Người đẹp từng lấn sân điện ảnh nhưng không để lại dấu ấn.

Tú Hảo thường xuyên chia sẻ hình ảnh dự sự kiện nhiều hãng mỹ phẩm cao cấp. Cô ưa thích thể thao, chăm chỉ “độ” dáng, rèn luyện với nhiều bộ môn từ gym, tennis, pickleball...

Năm 2019, Tú Hảo lấn sân sang phim ảnh, thử sức với web drama Cừu đen - Kumanthong, Chồng người ta, phim điện ảnh Gặp lại chị bầu… Tuy vậy, người đẹp vẫn chưa có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Trước đó ít ai biết Tú Hảo từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp tại trường Sân khấu Điện ảnh.

Người đẹp sinh năm 1996 giữ dáng, chăm hoạt động thể thao và có chế độ ăn uống hợp lý.

Thời điểm bị chê nhạt nhòa, Tú Hảo cho biết cô vẫn dành thời gian trau dồi kỹ năng. Cô xác định theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài và luôn chuẩn bị tâm lý để lắng nghe mọi khen chê từ khán giả.

Hà Trang
