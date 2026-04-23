Không đồng ý chia tay, đâm bạn gái hơn tuổi và tình địch tử vong ở Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Đạt phát hiện người yêu có bạn trai mới nhưng không cho mình biết, bạn gái đòi chia tay nhưng Đạt không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn giữa 3 người. Sau đó Đạt mang theo dao truy đuổi và đâm tử vong bạn gái cùng tình địch.

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (SN 2007) để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo điều tra ban đầu, Đạt có quan hệ tình cảm với chị T.T.P.Th (SN 2005, trú tỉnh An Giang) khoảng 6 tháng trở lại đây, cả 2 cùng sinh sống, làm việc tại đặc khu Phú Quốc. Đầu tháng 4/2026, Đạt phát hiện chị Th. có bạn trai mới là D.Tr (SN 2005) nhưng giấu Đạt. Khi đó, chị Th. đề nghị Đạt chia tay, dẫn đến mâu thuẫn giữa 3 người.

Bị can Trương Quốc Đạt.

Chiều tối 16/4, Đạt mang theo dao lái xe máy đến khu vực Bãi Vòng để tìm chị Th. “giải quyết mâu thuẫn”.

Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đến đoạn đường khu phố Suối Mây (Dương Tơ, Phú Quốc), Đạt phát hiện anh Tr. đang chở chị Th. nên quay đầu xe truy đuổi.

Sau khoảng 20 phút truy đuổi, Đạt bắt kịp xe anh Tr., và cả 3 người xảy ra tranh cãi. Bất ngờ, Đạt rút dao chém trúng mặt anh Tr. khiến cả hai ngã xe. Sau đó, anh Tr. bỏ chạy, còn chị Th. vừa đứng dậy bị Đạt đâm liên tiếp nhiều nhát và tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục truy đuổi anh Tr. khoảng 50m, khi anh Tr. bị ngã, Đạt dùng dao tấn công khiến anh Tr. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt chạy xe về phòng trọ tại khu phố 9, Dương Đông thì bị công an bắt giữ.

#Giết người #mâu thuẫn tình cảm #Phú Quốc #ghen tuông #An Giang #khởi tố

