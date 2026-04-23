Tiến bộ vượt bậc trong điều trị ung thư vú

TPO - PGS.TS Lê Hồng Quang, Trưởng Khoa Ngoại vú - Bệnh viện K cho biết, dù số ca ung thư vú tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, nhưng nhờ sàng lọc sớm cùng những tiến bộ của y học chính xác, trí tuệ nhân tạo và điều trị đa chuyên khoa, tỉ lệ sống thêm 5 năm của người bệnh hiện đã đạt 85-90%, tiệm cận các nước phát triển.

Thưa bác sĩ, vì sao hiện nay tỷ lệ mắc ung thư vú lại có xu hướng gia tăng so với trước đây?

Ung thư vú là bệnh ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Theo các ghi nhận ung thư quốc tế, số ca mắc mới liên tục tăng qua từng năm. Ở Việt Nam, đây cũng là loại ung thư đứng hàng đầu ở nữ giới, đặc biệt đáng chú ý là xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, điểm tích cực là nhờ đẩy mạnh truyền thông và các chương trình sàng lọc, lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đã cải thiện đáng kể. Nếu như cách đây 15-20 năm, phần lớn bệnh nhân đến viện khi bệnh đã muộn, thì hiện nay khoảng 3/4 trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Đây là bước tiến rất quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

PGS.TS Lê Hồng Quang khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư vú.

Những tiến bộ nổi bật trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú hiện nay là gì, thưa bác sĩ?

Trong những năm gần đây, y học Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn. Về chẩn đoán, các kĩ thuật hiện đại giúp phát hiện tổn thương rất sớm, đồng thời xét nghiệm sinh học phân tử cho phép phân loại chính xác các thể bệnh. Về điều trị, chúng ta đã bắt kịp với thế giới từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đến các liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ bác sĩ trong phân tích dữ liệu, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian đưa ra quyết định.

Không chỉ dừng lại ở điều trị, hệ thống quản lí và theo dõi bệnh nhân sau điều trị cũng được chú trọng, giúp người bệnh được chăm sóc liên tục khi trở lại cuộc sống bình thường. Nhờ đó, lệ sống và chất lượng sống của bệnh nhân đều được cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ có thể cho biết vì sao gần đây thế giới nói nhiều đến điều trị đa mô thức và y học chính xác?

Ung thư vú là bệnh lí điển hình cần điều trị đa mô thức. Một bác sĩ hay một chuyên khoa đơn lẻ không thể kiểm soát toàn diện bệnh. Việc phối hợp giữa các chuyên ngành như chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, nội khoa, ngoại khoa và xạ trị đóng vai trò then chốt. Khi các chuyên gia cùng làm việc trong một hệ thống thống nhất, người bệnh sẽ được xây dựng chiến lược điều trị xuyên suốt và toàn diện. Đồng thời, việc cập nhật các tiến bộ mới trên thế giới giúp cá thể hóa điều trị, mang lại hiệu quả tối ưu.

Mới đây Bệnh viện K tổ chức hội thảo quốc tế về ung thư vú với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế - những người trực tiếp xây dựng hướng dẫn điều trị và thực hiện các nghiên cứu lâm sàng lớn. Đây là cơ hội để các bác sĩ trong nước trao đổi, cập nhật và áp dụng ngay những thành tựu mới cho bệnh nhân Việt Nam.

Chụp X.quang vú giúp phát hiện sớm dấu hiệu ung thư.

Trong kỉ nguyên y học chính xác, phác đồ điều trị ung thư vú tại Việt Nam đã đạt đến mức độ nào?

Y học chính xác bắt đầu từ việc chẩn đoán chính xác. Hiện nay, chúng ta đã tiến rất sâu trong chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, đặc biệt là các xét nghiệm miễn dịch và sinh học phân tử giúp hiểu rõ cơ chế bệnh. Từ đó, các phác đồ điều trị được xây dựng phù hợp với từng bệnh nhân.

Gần đây, trí tuệ nhân tạo cũng được tích hợp để hỗ trợ phân tích dữ liệu, hội chẩn đa chuyên khoa và cập nhật phác đồ điều trị. Nhờ những tiến bộ này, việc điều trị ngày càng được cá thể hóa, chi tiết hóa, giúp nâng cao hiệu quả và giảm tác dụng phụ.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng bao nhiêu ca mắc ung thư vú mỗi năm và hiệu quả điều trị ra sao?

Theo ước tính gần đây, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới ung thư vú. Nhờ tỉ lệ phát hiện sớm đạt khoảng 75%, kết quả điều trị đã cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân hiện đạt khoảng 85-90%, tiệm cận với các nước phát triển. Bên cạnh đó, các tiến bộ trong xạ trị, phẫu thuật tạo hình - tái tạo vú không chỉ giúp kiểm soát bệnh mà còn cải thiện đáng kể chất lượng sống, giúp người phụ nữ giữ được sự tự tin và ổn định tâm lí sau điều trị.

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhiều người có xu hướng tự tìm hiểu và tư vấn sức khỏe trên mạng. Bác sĩ có khuyến cáo gì?

Trí tuệ nhân tạo là công cụ rất hữu ích, nhưng cần được sử dụng một cách thận trọng, đặc biệt trong y tế. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ bác sĩ tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý, nhưng không thể thay thế vai trò của bác sĩ. Các quyết định chẩn đoán và điều trị phải do bác sĩ trực tiếp đưa ra và chịu trách nhiệm. Người bệnh không nên tự suy luận hoặc điều trị dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng.

Nhiều người lo lắng khi thấy các chỉ số xét nghiệm nguy cơ ung thư tăng cao. Bác sĩ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Một xét nghiệm đơn lẻ không thể phản ánh toàn bộ tình trạng bệnh. Chẩn đoán ung thư cần dựa trên tổng hợp nhiều yếu tố như thăm khám lâm sàng, hình ảnh học và các xét nghiệm chuyên sâu. Việc chỉ nhìn vào một chỉ số bất thường rồi tự kết luận có thể gây hoang mang không cần thiết, thậm chí dẫn đến những quyết định sai lầm. Khi có kết quả xét nghiệm bất thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá toàn diện và tư vấn chính xác.

Cảm ơn bác sĩ!

