Hút thuốc lá điện tử, du khách Hàn Quốc đột ngột ngưng tim

TPO - Chỉ khoảng 10 phút sau khi xuất hiện đau ngực và choáng váng, một du khách Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ xác định, tiền sử hút thuốc lá điện tử kéo dài cùng thói quen rượu bia là yếu tố nguy cơ chính.

Ngày 22/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trường hợp trên là ông S. (60 tuổi) có tiền sử hút thuốc lá điện tử nhiều năm, đồng thời thường xuyên sử dụng rượu bia. Khi đang đi du lịch Việt Nam cùng nhóm bạn, ông bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực, mệt nhiều, choáng váng và đứng không vững.

Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch, những người đi cùng lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, ông S. đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Đây là một biến cố tối cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ đã can thiệp khẩn nguy tái thông mạch máu giúp người bệnh qua nguy kịch

BS-CKI Phan Văn Học, khoa Can thiệp Tim mạch cho biết, ngay khi tiếp nhận, ê kíp bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim nhằm duy trì tuần hoàn. Song song đó, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển đến phòng can thiệp mạch vành để xác định nguyên nhân và xử trí chuyên sâu.

Kết quả chụp mạch vành bằng hệ thống số hóa xóa nền cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nặng hai nhánh mạch máu lớn nuôi tim. Đây là tình trạng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Dòng máu cung cấp cho cơ tim bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫn đến hoại tử cơ tim nếu không được tái thông kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ khoa Can thiệp Tim mạch đã tiến hành đặt hai stent để tái thông dòng máu. Can thiệp diễn ra nhanh chóng trong “thời gian vàng”, giúp khôi phục lưu lượng máu đến cơ tim.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Dòng máu nuôi tim được tái lập, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đáng chú ý, chỉ một ngày sau thủ thuật, ông S. đã tỉnh táo, sinh hoạt gần như bình thường – một kết quả được đánh giá là rất tích cực đối với một ca ngưng tim nguy kịch.

Theo BS Học trường hợp này mang đầy đủ các yếu tố nguy cơ điển hình của bệnh tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá điện tử và sử dụng rượu bia thường xuyên. Đây là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhất là ở nam giới trung niên và lớn tuổi.

Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

“Bệnh nhân đã may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời trong ‘giờ vàng’. Nhờ quy trình cấp cứu nhanh chóng và sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức và can thiệp tim mạch, chúng tôi đã tái thông mạch vành thành công, giảm tối đa nguy cơ biến chứng và tử vong” - bác sĩ Học cho biết.

Các chuyên gia tim mạch cảnh báo, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột, không báo trước, kể cả khi người bệnh đang nghỉ ngơi. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện các triệu chứng thoáng qua như đau tức ngực nhẹ, mệt mỏi, chóng mặt... nhưng lại nhanh chóng chuyển biến nặng.

Đáng lo ngại, không ít người vẫn chủ quan với thuốc lá điện tử, cho rằng đây là sản phẩm “ít độc hại hơn” so với thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc lá điện tử vẫn chứa nhiều chất gây hại cho hệ tim mạch, có thể làm tổn thương nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, việc kết hợp hút thuốc lá điện tử với sử dụng rượu bia thường xuyên càng làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Những yếu tố này có thể âm thầm tích tụ trong thời gian dài trước khi bùng phát thành biến cố cấp tính như trường hợp của bệnh nhân S.