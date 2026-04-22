Phác đồ điều trị loãng xương toàn diện tránh tái xẹp đốt sống ở người cao tuổi

BVĐK Hồng Ngọc áp dụng quy trình điều trị toàn diện cho bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương, giúp khôi phục cấu trúc đốt sống tổn thương và kiểm soát diễn tiến của bệnh, tránh nguy cơ xẹp đốt sống mới.

Xẹp liên tiếp nhiều đốt sống - Hệ quả khi điều trị loãng xương không toàn diện

Loãng xương là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, nhưng do tiến triển âm thầm biểu hiện không rõ ràng khiến bệnh chỉ được phát hiện khi đã xảy ra biến chứng gãy xương. Thực tế, có khoảng 20 - 30% người cao tuổi bị xẹp đốt sống có nguy cơ xẹp mới các đốt sống khác nếu không được điều trị loãng xương kịp thời.

Phim chụp tình trạng xẹp nhiều đốt sống do loãng xương

Điển hình là trường hợp bệnh nhân D (76 tuổi), trước đó bị lún xẹp 2 đốt sống và đã được can thiệp bơm xi măng sinh học tại cơ sở y tế địa phương. Sau điều trị, tình trạng đau cải thiện, vận động ổn định. Tuy nhiên, thời gian gần đây người bệnh xuất hiện đau lưng dữ dội, giảm khả năng vận động, phải di chuyển bằng xe lăn và phụ thuộc trong sinh hoạt. Khi đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám, kết quả chụp MRI ghi nhận xẹp mới đốt sống T9.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm (Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh): Không chỉ riêng bệnh nhân D, trên thực tế nhiều người bị xẹp đốt sống đang dừng lại ở việc xử lý biến chứng mà chưa chú trọng điều trị toàn diện tình trạng loãng xương. Vì vậy, quá trình hủy xương vẫn tiếp diễn âm thầm, làm cấu trúc xương ngày càng suy yếu, từ đó tăng nguy cơ xẹp thêm các đốt sống khác và khiến việc điều trị về sau trở nên phức tạp hơn.

Bệnh nhân giảm đau, tỉnh táo sau bơm xi măng điều trị xẹp đốt sống

Với trường hợp này, bơm xi măng sinh học là giải pháp giảm đau nhanh, khôi phục chiều cao thân đốt sống và cải thiện vận động. Đặc biệt, can thiệp đạt hiệu quả tốt nhất trong “thời gian vàng” 3 - 6 tuần sau khi đốt sống bị xẹp.

Ngoài can thiệp bằng bơm xi măng sinh học, bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương cần được xây dựng phác đồ điều trị kết hợp, trong đó kiểm soát loãng xương đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ xẹp các đốt sống mới.

BVĐK Hồng Ngọc áp dụng phác đồ điều trị loãng xương toàn diện, giảm nguy cơ xẹp đốt sống mới

Ở người cao tuổi, tình trạng loãng xương sẽ không dừng lại mà vẫn tiến triển theo thời gian, khiến xương giòn yếu, dễ gãy. Vì vậy, việc điều trị cần được thực hiện một cách toàn diện.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Vân (Khoa Cơ xương khớp - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh): Sau bơm xi măng sinh học điều trị xẹp cấp thân đốt sống, mặc dù tình trạng đau được cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh bắt buộc phải điều trị loãng xương ngay nhằm cải thiện chất lượng xương, tăng độ vững của thân đốt sống và giảm nguy cơ xẹp thêm đốt sống mới.

Người bệnh đo loãng xương trước khi điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc

Tại BVĐK Hồng Ngọc, người bệnh sau can thiệp bơm xi măng được đánh giá toàn diện các yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng phác đồ điều trị loãng xương phù hợp với từng người bệnh và có sự phối hợp giữa các chuyên khoa.

Hiện nay, bên cạnh các biện pháp bổ sung vi chất, nhiều phương pháp điều trị hiện đại đã được áp dụng cho người cao tuổi. Trong đó, tiêm thuốc sinh học là giải pháp mới trong điều trị loãng xương, bởi thuốc sinh học chứa hoạt chất Denosumab có cơ chế ngăn chặn quá trình hủy xương (hình thành và phát triển), từ đó góp phần cải thiện mật độ xương và làm chậm tiến triển của bệnh.

Thuốc sinh học điều trị loãng xương thế hệ mới

Thuốc được sử dụng dưới dạng tiêm dưới da định kỳ 6 tháng/lần, giúp nâng cao sự tuân thủ điều trị ở người bệnh. Khi mật độ được cải thiện giúp giảm nguy cơ gãy xương, bao gồm cả lún xẹp đốt sống. Nhờ đó, chức năng vận động được bảo tồn tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi cũng được cải thiện.

Việc điều trị được thực hiện theo liệu trình dài hạn, kết hợp theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh khi cần thiết.

Lún xẹp đốt sống do loãng xương không phải là biến chứng đơn lẻ mà là hệ quả của một quá trình suy giảm chất lượng xương kéo dài. Vì vậy, chiến lược điều trị cần mang tính toàn diện, kết hợp giữa các can thiệp giảm đau, kiểm soát loãng xương nền giúp hạn chế nguy cơ tái phát và bảo tồn chức năng vận động ở người cao tuổi.