Tài xế taxi nhanh trí chặn đứng chiêu ‘lừa tình’ qua mạng xã hội

TPO - Trên đường ra ngân hàng để chuyển tiền theo hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh suýt rơi vào bẫy “lừa tình”.

Ngày 22/4, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, một tài xế taxi trên địa bàn vừa kịp thời phát hiện và phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội bằng chiêu trò “lừa tình”, giúp một phụ nữ tránh nguy cơ mất số tiền lớn.

Theo đó, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú tại phường Sông Trí, lái xe taxi Kỳ Anh) chở bà H.T.V. (64 tuổi, trú tại phường Hải Ninh). Trong quá trình di chuyển, nghe nữ hành khách kể về mối quan hệ tình cảm với một người quen qua mạng xã hội có nhiều dấu hiệu bất thường, anh Phước nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo.

Tài xế Phước (bên phải ngoài cùng) chở nữ hành khách đến công an trình báo (Ảnh: Công an cung cấp).

Không chần chừ, anh Phước đã chủ động thay đổi lộ trình, đưa bà V. đến trụ sở Công an phường để trình báo. Qua kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ lừa đảo tinh vi.

Qua xác minh, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Trường Thuận”, tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, gọi bà V. bằng những lời thân mật như “em yêu”, “vợ yêu”.

Để tạo lòng tin, kẻ này còn gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, điện thoại iPhone, đồng thời hứa tặng thêm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) và ngỏ ý về Việt Nam sinh sống cùng.

Tin nhắn của kẻ lừa đảo gửi đến người phụ nữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi quà và yêu cầu bà V. chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) để làm thủ tục nhận hàng. Khi bà đang trên đường ra ngân hàng để chuyển tiền thì được tài xế Phước phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

Tại cơ quan công an, cán bộ đã giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, giúp bà V. nhận ra sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền.