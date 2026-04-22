Tổng thống Mỹ tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận hết hạn, để hai nước tiếp tục đàm phán hòa bình.

https-archive-imagesprodglobala201836reutersmedianet-2020-05-19-lynxmpeg4i1go.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Rút lại lời đe doạ nối lại tấn công, Tổng thống Trump tuyên bố trong một thông cáo rằng Mỹ đồng ý với yêu cầu của Pakistan - quốc gia làm trung gian hòa giải - về việc "tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran để các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất”.

Việc gia hạn sẽ kéo dài đến khi “đề xuất của Iran được đệ trình và các cuộc thảo luận được kết thúc, bằng cách này hay cách khác”.

Tổng thống Trump cho biết, ông quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn vì "Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng” sau khi một số lãnh đạo cấp cao của nước này bị ám sát.

Thông báo của Tổng thống Trump dường như là đơn phương, và không rõ liệu đồng minh Israel của Mỹ có đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn hay không.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran tuyên bố Tehran không yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn, và đe dọa sẽ phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ bằng vũ lực. Một cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, tuyên bố của ông Trump không có nhiều trọng lượng.

“Việc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn chắc chắn là một kế hoạch để câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ”, cố vấn Mahdi Mohammadi nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội, gọi lệnh phong tỏa của Mỹ là một hành động gây hấn quân sự. “Đã đến lúc Iran phải chủ động”.

Đây là trường hợp mới nhất cho thấy ông Trump nhượng bộ vào phút chót sau nhiều lần đe dọa ném bom mọi nhà máy điện ở Iran. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã lên án những lời đe dọa này, lưu ý rằng luật nhân đạo quốc tế cấm các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn Tổng thống Trump trong một tuyên bố trên mạng xã hội, vì đã "chấp nhận yêu cầu của chúng tôi về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và cho phép các nỗ lực ngoại giao được tiến hành".

"Tôi chân thành hy vọng hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể đưa ra một 'Thỏa thuận Hòa bình' toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến ​​​​tại Islamabad để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột", ông Sharif viết.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ hai.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #lệnh ngừng bắn #Iran #gia hạn

