Người phụ nữ ở TPHCM ôm theo máy xay thịt nhập viện cấp cứu

Khoảng 4h30 sáng 21/4, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận một ca tai nạn lao động hy hữu. Nữ bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cùng… chiếc máy xay thịt vẫn còn kẹt chặt bàn tay phải.

BS-CKII Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh nhân là chị N.T.R. (35 tuổi). Khoảng 2h sáng cùng ngày, khi đang làm việc tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, do mất tập trung trong lúc vận hành máy xay thịt, chị R. đã đưa tay vào máy. Lập tức, chiếc máy cuốn theo găng tay và kéo cả bàn tay phải vào bên trong, gây tổn thương nghiêm trọng.

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến bàn tay phải của nạn nhân bị kẹt trong cối xay

Để hạn chế việc tháo gỡ không đúng cách, gây tổn thương nặng hơn, những người ứng cứu đã chuyển cả chiếc máy xay thịt cùng nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bàn tay phải của bệnh nhân bị kẹt cứng trong hệ thống trục xoắn của máy, không thể rút ra bằng các thao tác thông thường. Nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng và tổn thương lan rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu. Trong ca mổ, dưới sự phối hợp của ê kíp gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình và điều dưỡng dụng cụ, các bác sĩ buộc phải “đổi vai” thành những người tháo lắp cơ khí để giải phóng bàn tay bệnh nhân khỏi thiết bị nhằm hạn chế tối đa tổn thương thêm cho các mô còn khả năng bảo tồn.

Sau khi tháo rời từng bộ phận của máy, bàn tay bệnh nhân mới được đưa ra ngoài để đánh giá mức độ tổn thương.

BS Nguyễn Lưu Hoàng Hưng, khoa Cấp cứu – phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, tình trạng dập nát quá nặng khiến khả năng bảo tồn bàn tay phải cho người bệnh gần như không còn. “Các ngón II, III, IV, V bị dập nát hoàn toàn đến xương bàn tay, buộc ê kíp phải cắt bỏ và đóng mỏm cụt ngang mức khớp bàn với ngón.

“Chúng tôi chỉ giữ lại được ngón cái cho người bệnh” – BS Hưng thông tin.

Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã mất vĩnh viễn 4 ngón của bàn tay phải

Việc giữ lại ngón cái có ý nghĩa quan trọng trong chức năng cầm nắm của bàn tay, giúp bệnh nhân có cơ hội phục hồi một phần khả năng sinh hoạt sau này. Tuy nhiên, tổn thương vẫn để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng lớn đến lao động và chất lượng cuộc sống.

Theo lời bệnh nhân, chị đã có hơn 20 năm làm công việc xay thịt tại chợ. Sự quen thuộc với công việc khiến chị chủ quan, không lường trước nguy cơ tai nạn. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra.

Từ trường hợp trên, BS-CKII Võ Hòa Khánh cảnh báo tai nạn liên quan đến máy móc công nghiệp như máy xay, máy dập không phải hiếm gặp và thường để lại hậu quả nặng nề. “Người lao động cần tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn, luôn tập trung khi làm việc, không chủ quan dù công việc đã quen thuộc hay tưởng chừng đơn giản” - ông Khánh nhấn mạnh.