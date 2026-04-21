Medicosh đổi tên Varicare GEL thành Care Legs, hướng đến chăm sóc toàn diện đôi chân nặng mỏi

Medicosh vừa công bố đổi tên sản phẩm Medicosh Varicare Gel thành Medicosh Care Legs, đánh dấu bước chuyển mình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc đôi chân nặng mỏi, phù nề ngày càng phổ biến ở người trưởng thành và trung niên.

Medicosh Varicare Gel “chuyển mình” thành Medicosh Care Legs với tên gọi, bao bì mới

Theo Công ty TNHH Intershop – nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Medicosh tại Việt Nam, việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi hiệu quả cốt lõi của sản phẩm. Tên gọi mới giúp phản ánh rõ hơn vai trò của sản phẩm trong chăm sóc sức khỏe đôi chân hằng ngày.

Nặng mỏi chân: Vấn đề thường gặp ở người trung niên và dân văn phòng

Theo dược sĩ Thanh Trung tình trạng nặng mỏi chân, phù nhẹ hoặc chuột rút về đêm là những biểu hiện khá phổ biến, đặc biệt ở người trung niên, nhân viên văn phòng hoặc những người phải đứng lâu, ngồi nhiều do yêu cầu công việc.

Một số nghiên cứu uy tín chỉ ra rằng khoảng 30–40% người trưởng thành có thể gặp các triệu chứng liên quan đến suy giảm tuần hoàn tĩnh mạch ở chi dưới, với các mức độ khác nhau. Những biểu hiện ban đầu thường khá âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với cảm giác mệt mỏi thông thường.

Nhiều người mô tả cảm giác đôi chân nặng nề như đeo chì vào cuối ngày, bắp chân căng tức sau nhiều giờ làm việc. Một số trường hợp còn gặp chuột rút đột ngột vào ban đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và gây mệt mỏi kéo dài vào ngày hôm sau.

Theo bác sĩ, những biểu hiện này có thể liên quan đến sự suy giảm tuần hoàn tĩnh mạch. Khi hệ tĩnh mạch ở chi dưới hoạt động kém hiệu quả, máu khó lưu thông trở lại tim, dẫn đến tình trạng ứ trệ tuần hoàn, gây nặng chân, phù nhẹ và căng tức.

Ngoài ra, tuần hoàn kém cũng có thể ảnh hưởng đến làn da vùng chân, khiến da dễ khô ráp, bong tróc, kém đàn hồi hoặc sạm màu do thiếu dưỡng chất nuôi dưỡng.

Từ Medicosh Varicare Gel đến Medicosh Care Legs: Từ hỗ trợ điều trị sang chăm sóc chủ động

Theo đại diện Intershop, tên gọi Medicosh Varicare Gel trước đây thường gợi liên tưởng đến việc hỗ trợ suy giãn tĩnh mạch, trong khi trên thực tế sản phẩm còn được nhiều người sử dụng như một phần của thói quen chăm sóc chân hằng ngày.

“Việc thay đổi từ Medicosh Varicare Gel sang Medicosh Care Legs giúp người dùng dễ hiểu hơn về mục đích sử dụng của sản phẩm, đồng thời phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động hiện nay”, Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Công ty TNHH Intershop cho biết.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Công ty TNHH Intershop, đại diện phân phối độc quyền Medicosh Care Legs tại Việt Nam. (Nguồn: Intershop)

Bộ ba hoạt chất hỗ trợ tuần hoàn

Công thức bao gồm sự phối hợp của bộ ba hoạt chất Escin (Chiết xuất Hạt dẻ ngựa), Chiết xuất Đậu chổi (chứa Ruscosgenins) và Chiết xuất Việt Quất (chứa Anthocyanidins) – những thành phần thường được sử dụng trong các sản phẩm hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch.

Theo các nghiên cứu khoa học, các hoạt chất này có thể góp phần hỗ trợ tăng cường trương lực thành tĩnh mạch, cải thiện lưu thông máu ở chi dưới, hỗ trợ giảm cảm giác phù nề và nặng mỏi chân

Nhờ sự kết hợp này, sản phẩm giúp mang lại cảm giác nhẹ chân và thư giãn hơn sau một ngày dài vận động hoặc làm việc.

Thành phần của Medicosh Care Legs mang đến tác dụng tích cực trong hỗ trợ cải thiện các cảm giác nặng, mỏi chân (Nguồn: Intershop)

Medicosh Care Legs: Sản phẩm chăm sóc chân với tác dụng kép

Theo giới thiệu từ Medicosh, Care Legs được định vị là dòng sản phẩm chăm sóc chân, kết hợp giữa hỗ trợ tuần hoàn và chăm sóc làn da.

Ngoài việc giúp cải thiện cảm giác nặng mỏi chân liên quan đến suy giãn tĩnh mạch ở mức độ nhẹ đến trung bình, sản phẩm còn hỗ trợ nuôi dưỡng vùng da chân, giúp cải thiện tình trạng khô ráp, bong tróc hoặc kém đàn hồi do tuần hoàn kém hoặc yếu tố tuổi tác.

Đây được xem là điểm khác biệt so với nhiều sản phẩm bôi ngoài da chỉ tập trung vào hỗ trợ tuần hoàn tĩnh mạch.

Hướng đến nâng cao nhận thức chăm sóc chân

Đại diện thương hiệu cho biết việc tái định vị sản phẩm không nhằm thay thế các giải pháp y tế chuyên sâu, mà hướng tới nâng cao nhận thức về chăm sóc chân chủ động, yếu tố được cho là còn chưa được chú trọng đúng trong chăm sóc sức khỏe tĩnh mạch chân.

Trong thời gian tới, Medicosh Care Legs sẽ được phân phối với tên gọi và bao bì mới tại các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Người dùng Medicosh Varicare Gel có thể tiếp tục sử dụng Medicosh Care Legs mà không cần thay đổi thói quen.