Ngăn chặn vấn nạn 'bà hàng xóm' chữa bệnh thay bác sĩ

TPO - Tình trạng người dân tự ý dùng thuốc theo lời truyền miệng, thậm chí “nghe theo bà hàng xóm” đang trở thành vấn nạn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng đây là “điểm mù” cần phải sớm chấn chỉnh.

Đó là nội dung trọng tâm được nêu lên tại buổi lễ ký kết hợp tác “Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng” giữa Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu với Bệnh viện FV diễn ra ngày 21/4 tại TPHCM.

Chia sẻ thông tin tại sự kiện, bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết: Trên thực tế, văn hóa truyền miệng trong chăm sóc sức khỏe vẫn còn rất phổ biến. Có những người bệnh đến viện khi đã ở giai đoạn nặng, mất cơ hội điều trị hiệu quả chỉ vì trước đó nghe theo người quen hoặc bà hàng xóm để tự điều trị.

Cộng đồng đang rất cần tiếp cận thông tin y khoa chính thống để chủ động bảo vệ sức khỏe

Theo bà Quyên, một trong những nguyên nhân cốt lõi là người dân thiếu nguồn thông tin y khoa chính thống, dễ hiểu và dễ tiếp cận. Trong khi đó, các nội dung sai lệch trên mạng xã hội hoặc kinh nghiệm cá nhân lại lan truyền nhanh chóng, tạo ra những quyết định điều trị thiếu căn cứ khoa học.

“Cơ thể mỗi người khác nhau, cùng một bệnh nhưng cách điều trị không thể giống nhau. Việc cá thể hóa điều trị là điều mà chỉ bác sĩ chuyên môn mới có thể thực hiện” - bà Quyên lưu ý.

Từ thực tế này, việc hợp tác giữa hệ thống phân phối dược và cơ sở khám chữa bệnh được đặt trong một bối cảnh mới, không chỉ cung ứng dịch vụ, mà còn phải tham gia vào việc “lọc nhiễu” thông tin và dẫn dắt hành vi chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Với mạng lưới nhà thuốc và đội ngũ dược sĩ phủ rộng, hệ thống bán lẻ dược được xem là “điểm chạm đầu tiên” của người dân khi phát sinh vấn đề sức khỏe.

Theo bà Đỗ Quyên, nhà thuốc phải xác định không chạy theo việc bán thuốc bằng mọi giá. Dược sĩ phải hỏi kỹ triệu chứng, sàng lọc và tư vấn đúng. Đặc biệt, phải tuân thủ nguyên tắc không được kê đơn thay bác sĩ.

Bên cạnh đó, các nội dung tư vấn tại nhà thuốc đều phải được kiểm soát bởi hội đồng chuyên môn, đồng thời ứng dụng công nghệ để hạn chế tối đa sai sót, tránh tình trạng nói quá hoặc “hù dọa” người bệnh.

Hai đơn vị chính thức ký kết hợp tác truyền thông kiến thức y khoa dễ hiểu đến cộng đồng

Ở góc độ của bệnh viện, bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV cho rằng, việc người dân tự chữa bệnh theo truyền miệng phản ánh khoảng trống trong tiếp cận thông tin y tế.

“Bệnh viện không chỉ có trách nhiệm điều trị mà còn phải tham gia giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Nếu người dân được cung cấp thông tin đúng, họ sẽ biết khi nào cần đi khám, thay vì tự xử lý theo kinh nghiệm” - bà Thu chia sẻ.

Theo bà Lệ Thu, để đảm bảo tính chuẩn mực, các bác sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về y đức, hướng dẫn thực hành và quy tắc ứng xử nghề nghiệp. Mọi thông tin đưa ra đều dựa trên bằng chứng khoa học, không nhằm mục đích dẫn dắt người bệnh sử dụng dịch vụ hay thuốc men một cách không cần thiết.

“Chúng tôi không dùng thông tin để khiến bệnh nhân lo sợ hay buộc phải đi khám. Điều quan trọng là giúp họ hiểu đúng và hành động đúng” – bà Lệ Thu nói.

Để ngăn chặn vấn nạn điều trị bệnh theo phương pháp truyền miệng, hai đơn vị sẽ triển khai “Dự án Sức khỏe 360”, hướng đến xây dựng nguồn nội dung y khoa chuẩn mực, dễ hiểu cho cộng đồng. Các chủ đề được lựa chọn tập trung vào những vấn đề người dân thường gặp như bệnh lý theo độ tuổi, bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hay phòng ngừa bệnh truyền nhiễm... Toàn bộ nội dung sẽ do đội ngũ chuyên gia y tế thực hiện, với cách diễn giải phù hợp nhiều nhóm đối tượng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh theo các định hướng chính sách mới, việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trở nên đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nếu người dân tiếp tục dựa vào kinh nghiệm truyền miệng, nguy cơ bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị là rất cao.