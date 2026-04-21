Ca bệnh hiếm gặp gây mất máu ồ ạt, cụ ông nguy kịch chỉ sau vài giờ

TPO - Cụ ông được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau vài giờ xuất hiện triệu chứng đi cầu ra máu “ồ ạt”. Diễn tiến nhanh, lượng máu mất lớn và vị trí tổn thương hiếm gặp khiến quá trình chẩn đoán, xử trí gặp nhiều thách thức.

Ngày 21/4, thông tin từ Bệnh viện Bình Dân, TPHCM cho biết, cụ ông N.T.B. (82 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhợt nhạt, kèm theo tình trạng đi cầu ra máu đỏ tươi số lượng lớn. Gia đình cho biết chỉ trong khoảng 6 giờ trước đó, người bệnh liên tục tiêu ra máu với tốc độ nhanh, khiến thể trạng suy sụp nhanh chóng.

Tại khoa Cấp cứu, các chỉ số sinh tồn cho thấy bệnh nhân đang rơi vào tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt – dấu hiệu cảnh báo sốc mất máu cận kề. Ngay lập tức, ê kíp kích hoạt quy trình hồi sức khẩn cấp: truyền dịch, truyền máu và triển khai các phương pháp chẩn đoán nhằm xác định vị trí chảy máu.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cho người bệnh

Tuy nhiên, quá trình thăm dò ban đầu không mang lại kết quả rõ ràng. Nội soi dạ dày – tá tràng không phát hiện tổn thương, nội soi đại tràng ghi nhận nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm xuất huyết. Hình ảnh CT-Scan cản quang chỉ gợi ý nghi ngờ có máu đọng tại đoạn hồi tràng (thuộc ruột non). Đây là vị trí khó tiếp cận bằng các phương pháp nội soi thông thường.

Dù đã được truyền đến 4 đơn vị máu, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện, nguy cơ tử vong cao trên nền bệnh mạn tính tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Trước tình thế cấp bách, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định can thiệp phẫu thuật nội soi khẩn cấp để thám sát ổ bụng.

TS.BS.CKII. Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng của bệnh viện cho biết, ca mổ được sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa gồm Ngoại tổng quát, Nội soi tiêu hóa, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, ngay cả khi tiến hành nội soi thám sát ổ bụng, việc xác định điểm chảy máu vẫn không dễ dàng. Sau hơn 20 phút tìm kiếm, ê kíp quyết định đưa đoạn ruột non nghi ngờ tổn thương ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng để quan sát trực tiếp, đồng thời kết hợp nội soi trong lòng ống tiêu hóa.

Nhờ được chẩn đoán đúng, can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Quyết định này đã tạo ra bước ngoặt giúp các bác sĩ phát hiện một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng. Đây là nguyên nhân hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1–2% các trường hợp xuất huyết tiêu hóa. Ngay lập tức, đoạn ruột viêm loét dài khoảng 30 cm được cắt bỏ, nguồn chảy máu được kiểm soát hoàn toàn và tiến hành khâu nối để tái lập lưu thông tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân nhanh chóng bình phục.

Các bác sĩ cho biết, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới có nguyên nhân từ đại trực tràng, trong khi tổn thương ở ruột non rất hiếm và khó phát hiện do nằm ngoài tầm với của các phương tiện chẩn đoán thông thường. Điều này khiến việc chẩn đoán dễ bị chậm trễ nếu không có kinh nghiệm lâm sàng và sự phối hợp đa chuyên khoa.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh. Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đi cầu ra máu (đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen), chóng mặt, hoa mắt, mạch nhanh, tụt huyết áp – những biểu hiện của mất máu cấp.