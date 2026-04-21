Mổ lấy khối u hiếm gặp nặng gần 9kg chiếm gần hết ổ bụng

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân có khối u khổng lồ hiếm gặp, nặng gần 9kg, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, chèn ép nhiều cơ quan nội tạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh nhân là chị P.H.L. (45 tuổi, trú tại Hà Nội). Theo các bác sĩ, trước đó người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng phát hiện bệnh lí bất thường. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng bụng, chủ yếu vào ban đêm, kèm theo tình trạng gầy sút cân. Tuy nhiên, do tâm lí chủ quan và e ngại đi khám, người bệnh không đến cơ sở y tế kiểm tra.

Trong những tháng gần đây, bụng bệnh nhân to lên nhanh chóng, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, ăn uống kém và đặc biệt là khó thở tăng dần. Tình trạng chèn ép khiến chị không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nằm nghiêng để giảm cảm giác tức nặng. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, người bệnh mới đến bệnh viện thăm khám.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy khối u nặng gần 9kg.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy trong ổ bụng có khối u lớn lan tỏa vùng hạ sườn phải, quanh rốn và hạ vị, kích thước lên tới 22,7 x 29cm, bờ không đều. Khối u tiếp xúc và chèn ép nhiều cơ quan quan trọng như gan, túi mật, thận phải, tụy, đồng thời dính với đáy tử cung. Ngoài ra, bệnh nhân còn có nhiều dịch trong ổ bụng và tràn dịch màng phổi hai bên.

Trước tình trạng khối u phát triển lớn, gây chèn ép nghiêm trọng các tạng xung quanh, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật bán cấp cứu.

Trong quá trình mổ, ê-kíp xác định khối u xuất phát từ đáy tử cung, kích thước lớn nhất gần 30cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, dính với đại tràng, mạc treo ruột non và nhiều cấu trúc lân cận. Đây được đánh giá là ca mổ phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác đặc biệt thận trọng để bóc tách khối u mà không làm vỡ u, đồng thời kiểm soát tốt mạch máu nuôi khối u nhằm hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn các cơ quan xung quanh.

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ trọn khối u cùng toàn bộ tử cung và hai phần phụ để loại bỏ tối đa tổn thương. Trong mổ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu và hồi sức tích cực. Khối u được lấy ra nặng gần 9kg, kích thước khoảng 30 x 17cm.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, vết mổ khô, có thể ăn uống và đi lại bình thường, xuất viện sau 7 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III. Người bệnh được chỉ định tiếp tục hóa trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Chia sẻ sau ca mổ, chị L. cho biết cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm rõ rệt, các triệu chứng đau bụng và khó thở đã biến mất hoàn toàn, có thể nằm ngửa và sinh hoạt bình thường trở lại.

Theo BSCKII Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là trường hợp điển hình cho việc chủ quan với các triệu chứng ban đầu khiến khối u phát triển âm thầm đến giai đoạn muộn, làm tăng nguy cơ biến chứng và đe dọa tính mạng.

“Đáng tiếc, để đảm bảo loại bỏ triệt để khối u và an toàn cho người bệnh, chúng tôi buộc phải cắt toàn bộ tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này”, bác sĩ Thành cho biết.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to nhanh, ăn uống kém hoặc khó thở. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn có thể can thiệp hiệu quả, giảm mức độ xâm lấn trong điều trị và tăng khả năng bảo tồn cơ quan.

​