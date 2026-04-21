Hoãn xử vụ mẹ diễn viên Đức Tiến và Hoa hậu Bình Phương tranh chấp nhà đất

Tân Châu
TPO - HĐXX đã chấp thuận yêu cầu hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp tài sản của cố diễn viên Đức Tiến của bị đơn và cho biết thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Ngày 21/4, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

z7163083743384-518e22f541f1110ac8fb36928313fe8a.jpg
Một góc phòng xử án phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm do thẩm phán Dương Tuấn Vinh làm chủ tọa, nhằm xem xét kháng cáo của nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, đang sống tại Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên Đức Tiến).

Tại phiên tòa, HĐXX đã xem xét đơn xin hoãn phiên tòa của bị đơn. Sau khi xem xét, HĐXX đã chấp thuận yêu cầu và quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được thông báo sau

Tháng 10/2025, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và xác định bản di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp.

Khối di sản của cố diễn viên Đức Tiến gồm một căn nhà tại phường Hiệp Bình trị giá khoảng 6,2 tỷ đồng và một thửa đất tại Long An (cũ) trị giá khoảng một tỷ đồng.

HĐXX sơ thẩm không chấp nhận quan điểm, cho rằng toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Căn nhà được cố diễn viên mua trước khi kết hôn, còn thửa đất đã thanh toán phần lớn trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm tuyên với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái diễn viên Đức Tiến, bà Bình Phương được quản lý hơn 70% giá trị di sản.

Đối với bà Ánh, tòa bác lập luận về việc đồng sở hữu căn nhà với cố diễn viên Đức Tiến do thiếu chứng cứ chứng minh đóng góp. Tuy nhiên, bà Ánh vẫn được hưởng phần thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc cùng khoản giá trị tương ứng với công sức quản lý, trông coi tài sản, tổng cộng là hơn 2 tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả hai bên đều kháng cáo. Bà Bình Phương đề nghị điều chỉnh việc xác định tài sản chung và không chấp nhận yêu cầu phản tố của phía bị đơn. Ngược lại, bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ chứng cứ. Bà đề nghị xử phúc thẩm theo hướng sửa án có lợi cho mình.

Tân Châu
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe