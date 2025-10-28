Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tòa tuyên án vụ Hoa hậu Bình Phương kiện mẹ diễn viên Đức Tiến

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ tranh chấp tài sản của cố diễn viên Đức Tiến, tòa án nhiều lần cho các bên liên quan hòa giải nhưng không thành nên đã quyết định đưa vụ kiện ra xét xử.

Con dâu kiện mẹ chồng

Trưa 28/10, sau hơn một buổi xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ Tranh chấp về thừa kế tài sản Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ ông Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ông Đức Tiến).

z7163083412702-18b81e043d95f4524f3a2c1e9c175878.jpg
Một góc phòng xử án.

Thẩm phán Châu Thị Điệp là chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Thị Mộng Linh.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Bình Phương vắng mặt và có đại diện theo ủy quyền cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phương. Phía bị đơn - bà Nguyễn Ngọc Ánh và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Ánh có mặt.

HĐXX cho biết tại quyết định đưa vụ kiện ra xét xử, HĐXX có triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Tuy nhiên, 2 người này đã vắng mặt tại phiên xét xử.

z7163083756226-170d643d2772c84375277bf8d5663d68.jpg
Bà Ánh tại phiên tòa.

Phía nguyên đơn cho biết có mời bà Đinh Thị Sáng (ngụ Đồng Nai) là người đã chăm sóc cố diễn viên Đức Tiến và anh Mai Thành Tâm (ngụ TPHCM, trợ lý của Đức Tiến), đã chung sống và làm việc với diễn viên này đến phiên tòa làm chứng. HĐXX đã chấp nhận yêu cầu trên.

Ngoài khối tài sản tại Việt Nam, trong thời gian chung sống, bà Phương và diễn viên Đức Tiến còn tạo lập được một căn nhà tại Mỹ (trị giá khoảng 830.000 USD). Tuy nhiên, bị đơn đã rút yêu cầu chia đối với căn nhà này tại tòa. HĐXX nhận định đây là bất động sản nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên không thuộc thẩm quyền.

Sau hơn một buổi xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên án.

Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn lẫn bị đơn

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) là tài sản chung của vợ chồng bà Phương, yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc của cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX xác định căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) được hình thành trước thời kỳ hôn nhân, là tài sản riêng của ông Tiến. Đối với thửa đất tại tỉnh Long An (cũ), HĐXX cho rằng có 40% giá trị hình thành trước thời kỳ hôn nhân, phần còn lại là tài sản chung của bà Phương cùng chồng.

z7163083728010-9b02f5dcd74f7a969c4293cd20ad9078.jpg
Một góc phòng xử án.

Từ đó, đối với yêu cầu của phía bị đơn về việc công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX đã bác yêu cầu.

Đối với yêu cầu của bị đơn về việc công nhận công sức quản lý, giữ gìn di sản của bà Ánh, HĐXX chấp nhận. Theo đó, bà Ánh được hưởng 10% giá trị căn nhà tại phường Linh Đông (cũ).

Bị đơn yêu cầu tòa án không công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại. HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định di chúc này có giá trị pháp lý nên di sản sẽ được xử lý theo di chúc.

Tuy nhiên, hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên gồm mẹ, vợ và con. Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà Phương nhưng do con chưa đủ 18 tuổi và mẹ là những đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Do đó, theo quy định, bà Ánh và con của cố diễn viên Đức Tiến sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định tài sản của cố diễn viên Đức Tiến là toàn bộ căn nhà tại phường Linh Đông (cũ). Bà Ánh được 10% giá trị do công sức quản lý và 70% giá trị thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn. Bản án công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại là có hiệu lực. Bà Ánh được nhận 2 tỷ đồng, bà Phương 3 tỷ đồng và người con được hưởng 1,4 tỷ đồng.

Bà Phương đang có quốc tịch Việt Nam và người đại diện cho con nên được quyền quản lý phần di sản của con. Từ đó, HĐXX tuyên giao căn nhà tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) cho nguyên đơn. Đồng thời, buộc bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Ánh 2 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương cho biết cố diễn viên Đức Tiến có để lại di chúc tại Mỹ cho bà Phương sở hữu nhà đất ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ) và thửa đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ). Còn mẹ của ông Đức Tiến và bé M.H. (con chung của bà Phương và ông Tiến), mỗi người được nhận một phần thừa kế với số tiền hơn 666 triệu đồng. Bà Phương khởi kiện để nhận lại nhà và đất nêu trên.

Phía bị đơn phản tố, yêu cầu tòa án xác định nhà đất tại phường Linh Đông là tài sản chung của bà Ánh và Đức Tiến. Xác định di sản của diễn viên Đức Tiến là 50% giá trị nhà đất phường Linh Đông, 50% giá trị thửa đất tại Long An (cũ). Bị đơn yêu cầu chia đều 50% giá trị thửa đất tại Long An (cũ) cho 3 người là bà Ánh, bà Phương và bé M.H.

Phía bị đơn cũng yêu cầu tòa án tính công sức quản lý và tôn tạo di sản thừa kế cho bà Ánh là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông, 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất…

Tân Châu
#Đức Tiến #Nguyễn Bình Phương #Nguyễn Ngọc Ánh #Tranh chấp tài sản #Xét xử #TAND TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục