Mẹ và vợ Đức Tiến vẫn chưa chịu dừng lại

TPO - Sau khi mẹ cố diễn viên Đức Tiến kháng cáo toàn bộ bản án, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến) cũng kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến vừa có diễn biến mới sau khi bà Nguyễn Bình Phương (nguyên đơn) đã có đơn kháng cáo gửi TAND TPHCM.

Một góc phiên tòa sơ thẩm tháng 10/2025.

Trong đơn kháng cáo, phía bà Nguyễn Bình Phương yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm về việc xác định 50% tài sản chung của bà Nguyễn Bình Phương trong khối tài sản đứng tên Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến).

Nguyên đơn cũng yêu cầu xem xét việc trừ đi các chi phí hợp lý trong việc chữa bệnh và mai táng của ông Tiến trong khối di sản thừa kế còn lại và bác yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến) đối với công sức quản lý, tôn tạo làm tăng giá trị di sản thừa kế.

Trước đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đơn kháng cáo của phía bà Ánh cho rằng TAND TPHCM chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có sự nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật, dẫn tới việc ban hành bản án sơ thẩm không được khách quan cũng như không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà Ánh.

Bà Ánh yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà Ánh, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.

Này 28/10, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ Tranh chấp về thừa kế tài sản Hoàng Đức Tiến giữa bà Phương và bà Ánh.

HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn lẫn bị đơn.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) là tài sản chung của vợ chồng bà Phương, yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc của cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX xác định căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) được hình thành trước thời kỳ hôn nhân, là tài sản riêng của ông Tiến.

Đối với thửa đất tại tỉnh Long An (cũ), HĐXX cho rằng có 40% giá trị hình thành trước thời kỳ hôn nhân, phần còn lại là tài sản chung của bà Phương cùng chồng. Từ đó, đối với yêu cầu của phía bị đơn về việc công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX đã bác yêu cầu.

Đối với yêu cầu của bị đơn về việc công nhận công sức quản lý, giữ gìn di sản của bà Ánh, HĐXX đã chấp nhận. Theo đó, bà Ánh được hưởng 10% giá trị căn nhà tại phường Linh Đông (cũ).

Đối với yêu cầu của bị đơn về việc không công nhận di chúc cố diễn viên Đức Tiến để lại. HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định di chúc này có giá trị pháp lý nên di sản sẽ được xử lý theo di chúc.

Tuy nhiên, hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên gồm mẹ, vợ và con. Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà Phương nhưng do con chưa đủ 18 tuổi và mẹ là những đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Do đó, theo quy định, bà Ánh và con của diễn viên Đức Tiến được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định tài sản của cố diễn viên Đức Tiến là toàn bộ căn nhà tại phường Linh Đông (cũ). Bà Ánh được 10% giá trị do công sức quản lý và 70% giá trị thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

HĐXX sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn. Bản án công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại là có hiệu lực. Bà Ánh được nhận 2 tỷ đồng, bà Phương 3 tỷ đồng và người con được hưởng 1,4 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm giao căn nhà tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) cho nguyên đơn và buộc bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Ánh 2 tỷ đồng.