[VIDEO] Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin toàn bộ diễn biến vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong

TPO - Nghi ngờ anh Quang có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau anh Quang...

Toàn cảnh vụ họp báo thông tin vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh Đắk Lắk tử vong.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung, vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh được báo chí, dư luận quan tâm, trong đó có vụ nam sinh lao xe máy tử vong.

Theo đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vào 11h20 ngày 15/4, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra của Trạm CSGT Kông Búk đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Đrang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ việc nam sinh lao xe máy tử vong. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện anh Võ Đình Quang (SN 2008, trú xã Cư Pơng) điều khiển xe máy gắn biển số 47AB-325.78 đi ngang qua. Nghi ngờ anh Quang có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau anh Quang.

Khi đến đoạn đường Km198+200, Quốc lộ 20 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, anh Quang không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ Quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Quang cùng xe máy bị tai nạn giao thông, ông Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi anh Quang bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Quang tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển viện từ BVĐK Hoà Bình đến BVĐK vùng Tây Nguyên.

Hành vi của ông Hoàng cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, điểm a,b khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự. Ngày 22/4/2026, Cơ quan CSĐT CAT Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

Cùng ngày 23/4, Viện KSND khu vực 8, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, ngày 22/4, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với Nguyễn Quang Hoàng.

