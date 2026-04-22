Ông trùm đường dây 'hô biến' xe gian thành xe mới lĩnh 19 năm tù

Tân Châu
TPO - Bùi Văn Tân, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng 13 đồng phạm trong đường dây “biến” xe gian thành xe mới, lừa hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng vừa bị TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, trong đó Tân bị tuyên phạt 19 năm tù.

Chiều 22/4, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) 19 năm tù, chung cho 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Bùi Văn Tân tại phiên tòa.

Cùng vụ án, 13 đồng phạm của Bùi Văn Tân bị tuyên phạt từ 18 tháng cải tạo không giam giữ đến 14 năm tù cho 1 trong 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thực hiện trong thời gian dài, gây thiệt hại lớn về tài sản và xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực đăng ký phương tiện. Bị cáo Bùi Văn Tân giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động, từ thu mua xe gian, hợp thức giấy tờ đến tiêu thụ sản phẩm.

HĐXX nhấn mạnh, thủ đoạn của các bị cáo tinh vi, lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, gây mất niềm tin của người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa tuyên mức án như trên đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân thành lập và vận hành 4 cơ sở kinh doanh xe máy tại TPHCM và Bình Dương. Đến cuối năm 2021, nhận thấy thị trường tồn tại nhiều xe máy không rõ nguồn gốc, trong khi một số đơn vị lại dư phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân nảy sinh ý định trục lợi.

Tân tổ chức thu mua xe không giấy tờ với giá từ 18–22 triệu đồng/chiếc, sau đó thuê người mài đục số khung, số máy để “khớp” với thông tin trên các phiếu xuất xưởng được mua lại. Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như được thuê trực tiếp thực hiện công đoạn này với tiền công 1 triệu đồng/xe.

Một góc phòng xử án.

Tân thu gom hàng loạt phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ nhiều nguồn khác nhau với giá 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu. Sau khi “hô biến” xe gian thành xe hợp lệ trên giấy tờ, các phương tiện được đưa về cửa hàng để tân trang như mới, quay video, chụp ảnh đăng bán trên mạng xã hội hoặc trưng bày trực tiếp.

Khi có khách mua, nhân viên lấy sẵn cà số khung, số máy đã chuẩn bị trong cốp xe, hoàn tất thủ tục đăng ký thông qua “cò dịch vụ” tại địa phương nơi khách cư trú, giúp xe được cấp biển số như xe mới chính hãng.

Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã sử dụng khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng, lừa đảo 392 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 15 tỷ đồng.

