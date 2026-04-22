Thực hư thông tin 26 tàu Iran phá vòng phong tỏa của Hải quân Mỹ

TPO - Lầu Năm Góc bác bỏ báo cáo của tạp chí hàng hải Lloyd’s List về việc 26 tàu Iran vượt qua vòng phong tỏa của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz để xuất khẩu hàng hóa của Iran sang các nước khác.

Các tàu chiến Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 20/4, Lloyd’s List công bố một báo cáo cho biết, tổng cộng 26 tàu - trong đó có ít nhất 11 tàu chở dầu, khí đốt và hàng hóa của Iran - đã “vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 13/4”.

Theo Lloyd’s List, những phát hiện của công ty này đã được xác nhận bằng dữ liệu theo dõi vệ tinh, phân tích nâng cao và thông tin tình báo thực địa.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin, hơn hai chục tàu liên quan đến Iran chở dầu và khí đốt đã né tránh vòng phong tỏa của Mỹ, trích dẫn Lloyd’s List và các nhà môi giới vận tải biển.

Các nhà môi giới ở Athens nói với tờ Journal rằng một tàu chở hàng tổng hợp thuộc sở hữu của Hy Lạp có tên Basel đã rời cảng Bandar Imam Khomeini của Iran vào ngày 15/4 và vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ vào ngày 17/4.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy (đảng Dân chủ) sau đó dẫn lại báo cáo của Lloyd’s List trong một bài đăng trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Tuyệt vời”.

Trong một bài đăng giải thích, thượng nghị sĩ Murphy nói rằng dòng trạng thái trước đó của ông là nhằm mỉa mai “sự quản lý yếu kém của Nhà Trắng trong cuộc chiến này”. “Như tôi đã nói hàng triệu lần. Đó là một thảm họa và Tổng thống Donald Trump nên chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức”, ông nói thêm.

Bình luận về báo cáo của Lloyd’s List, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết: “Trước hết, đây là thông tin sai sự thật. Thứ hai, việc một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cổ vũ cho Iran là điều đáng hổ thẹn”.

Đáp lại tuyên bố của Lầu Năm Góc, một người phát ngôn của Lloyd’s List cho biết, công ty “khẳng định tính xác thực trong thông tin tình báo của mình”.

Lệnh phong tỏa đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình dài hạn với Iran.

Lệnh phong tỏa của ông Trump được xem như là một phần nỗ lực nhằm buộc các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông gây áp lực lên Tehran trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/4 đã kêu gọi mở cửa ngay lập tức tuyến đường vận chuyển này cho tất cả các bên.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, đồng thời khẳng định việc đi lại bình thường qua eo biển Hormuz “phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế”.