Mảnh đất cày ra hàng trăm tỷ đồng

TPO - Phim kinh dị vẫn là mảnh đất cày ra tiền của nhiều nhà làm phim, dù nhiều tác phẩm có doanh thu không phản ánh đúng chất lượng.

Phim kinh dị chiếm thị phần

Nếu thị trường phim Tết vừa qua là sân chơi của cảm xúc gia đình nhẹ nhàng và tình cảm lãng mạn, mùa hè 2026 là đất diễn của những dự án kinh dị. Dòng phim này đang khẳng định vị thế khi liên tục đổ bộ thị trường và hốt bạc.

Mở màn cho mùa phim kinh dị năm 2026 là Quỷ nhập tràng 2, với doanh thu hơn 130 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp. Ở giai đoạn đầu ra mắt, Quỷ nhập tràng 2 từng tạo nên cơn sốt phòng vé, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vươn lên dẫn đầu doanh thu ngày. Trước đó, Quỷ nhập tràng (2025) từng thu về gần 150 tỷ đồng, trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất lịch sử.

Quỷ nhập tràng là thương hiệu kinh dị ăn khách dù chất lượng kịch bản không cao.

Tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn đánh trúng thị hiếu ưa kinh dị của khán giả Việt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một kịch bản chất lượng, chắc tay. Mạch phim của Quỷ nhập tràng 2 để lại quá nhiều khoảng hở chưa được khai thác kỹ, hoặc giải đáp rất hời hợt ở cuối, như chuyện tình giữa Minh Như và Quang (Quang Tuấn), mối quan hệ giữa hai chị em Như sau nhiều năm xa cách. Thu cả trăm tỷ nhưng Quỷ nhập tràng 2 vẫn chưa thoát khỏi vết xe đổ "đầu voi đuôi chuột" thường thấy ở các tác phẩm kinh dị Việt. Ngoài những trò hù dọa cũ kỹ như tiếng cửa kẽo kẹt, gió thổi tấm màn trắng, phim gây thất vọng ở cách giải quyết nút thắt.

Thay vì tìm lời giải hợp lý hoặc cách thức trấn yểm ma quỷ, nhân vật trong phim giải quyết mọi việc bằng cách đấm đá tay đôi với thế lực tâm linh.

Tác phẩm khác đang oanh tạc thị trường với tốc độ bán vé đáng gờm là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của Đỗ Quốc Trung. Trước ngày công chiếu chính thức, phim bỏ túi 80 tỷ đồng, thành tích chưa tác phẩm kinh dị Việt nào đạt được. Trước đó, tác phẩm vươn lên top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, Phí Phông lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Phí Phông lập loạt kỷ lục trước ngày công chiếu chính thức.

Sau 3 ngày chiếu sớm, Phí Phông bán hơn 63.000 vé, với gần 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, chiếm hơn 80% thị phần.

Kịch bản Phí Phông có thể xếp vào nhóm có chất lượng tốt so với mặt bằng chung phim kinh dị Việt. Bối cảnh được đầu tư chỉn chu, khai thác vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng phía Bắc. Không dừng lại ở yếu tố hù dọa, câu chuyện phim nhiều lớp lang, lồng ghép những giá trị nhân sinh. Dù vậy, phim đuối sức ở chặng cuối với cú twist không khó đoán, kèm thời lượng lê thê.

Ngoài hai tác phẩm ăn khách, Bus: Chuyến xe một chiều cũng khai thác đề tài kinh dị nhưng thua đau ngoài phòng vé vì đạo diễn, diễn viên kém tên tuổi và kịch bản quá yếu.

Trước đó, năm 2025 ghi nhận hàng loạt phim kinh dị Việt công chiếu như Đèn âm hồn, Quỷ nhập tràng, Dưới đáy hồ, Tìm xác, Âm dương lộ, Năm mười, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Công thức kiếm trăm tỷ

Không khó để nhận ra công thức quen thuộc của nhiều phim kinh dị Việt: khai thác yếu tố tâm linh, truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện có thật được lan truyền trên mạng xã hội; kết hợp với âm thanh giật gân, hình ảnh hù dọa và nhịp dựng dồn dập. Những yếu tố này đủ để tạo nên trải nghiệm giải trí tức thời, nhưng lại thường thiếu chiều sâu trong kịch bản, xây dựng nhân vật sơ sài và logic câu chuyện lỏng lẻo.

Nghịch lý nằm ở chỗ chính những bộ phim này lại đạt doanh thu cao, thậm chí vượt xa nhiều tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng hơn về nội dung. Phim kinh dị vẫn là mảnh đất cày ra tiền của nhiều nhà làm phim.

Nói về làn sóng phim kinh dị, nhà phê bình điện ảnh Nguyên Lê cho biết các rạp nước ngoài có “mùa phim kinh dị” hay có các sự kiện “tuần lễ kinh dị”. Lý giải về việc nhà làm phim đổ xô làm phim thể loại này, chuyên gia cho rằng các ý tưởng thuộc kinh dị thường xuất phát từ ranh giới giữa cái thường nhật và cái phi thường - mà chỉ cần nghe qua đã đủ tạo sự hiếu kỳ. Trong khi đó, với những thể loại khác, nhà đầu tư thường phải tìm thêm nhiều yếu tố truyền thông như diễn viên chính, bối cảnh, mức đầu tư.

Phim kinh dị có lợi thế rất lớn về mặt trải nghiệm. Trong bối cảnh khán giả ngày càng tìm kiếm cảm giác mạnh và sự giải trí nhanh, yếu tố “sợ hãi” trở thành một dạng kích thích hiệu quả. Không cần một câu chuyện quá phức tạp, chỉ cần đủ kịch tính, đủ bất ngờ và đủ “đáng xem cùng bạn bè”, bộ phim đã có thể thu hút một lượng lớn người xem, đặc biệt là khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều phim kinh dị Việt tận dụng rất tốt mạng xã hội, từ việc tung teaser gây tò mò, lan truyền các câu chuyện hậu trường “rùng rợn”, đến việc tạo ra tranh luận xoay quanh nội dung phim. Thậm chí, chính những tranh cãi về chất lượng kịch bản lại vô tình trở thành công cụ quảng bá, kích thích sự tò mò của công chúng.

Ngoài ra, yếu tố chi phí sản xuất cũng là một lợi thế. Kinh dị là thể loại khá dễ chịu với túi tiền của nhà đầu tư, không nhất thiết đòi hỏi con số phải ở một tầm nào đó thì mới có một tác phẩm đủ chất. "Chúng ta vẫn sẽ có một phim kinh dị với số vốn bằng với Paranormal Activity phần 1 (gần 250 nghìn USD), hay bằng với Crimson Peak (gần 50 triệu USD). So với những thể loại cần mức đầu tư ở một điểm nhất định như thần thoại, hành động hay khoa học viễn tưởng, kinh dị rõ ràng là mỏ vàng dễ khai thác hơn, ít nhất là ở mặt thương mại và khả năng sinh lời", anh Nguyên Lê nói.

Tuy nhiên, điều mà nhà làm phim cần đào sâu là chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Ở phim kinh dị, quan trọng là đề tài đủ khác biệt, lối kể thoát khỏi đường mòn. Trong khi đó, điểm yếu cố hữu của dòng phim kinh dị Việt vẫn là thiếu đầu tư chiều sâu cho các khâu then chốt như âm thanh, hóa trang, và cách dựng phim.

Các dự án thời gian qua đều gây chú ý nhờ đào sâu và tiếp cận văn hóa một cách thú vị. Tuy nhiên, nhiều yếu tố then chốt vẫn còn chờ giây phút được đầu tư đúng mức để phim kinh dị thực sự có chất kinh dị. Làn sóng phim kinh dị ồ ạt ra rạp chưa hẳn là tiêu cực, miễn là nhà làm phim có định hướng rõ ràng và hiểu bản chất dự án của mình.

Xếp hàng chờ ra rạp

Từ giờ tới cuối năm, hàng loạt dự án kinh dị xếp hàng chờ ngày công chiếu như Thẩm mỹ viện âm phủ, Ốc mượn hồn, Ma xó, Lầu chú Hỏa. Khi khán giả có nhiều lựa chọn hơn, các nhà làm phim buộc phải đầu tư chỉn chu hơn nếu muốn kéo người xem ra rạp.

Gần nhất là Heo năm móng, bộ phim công chiếu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dựa trên truyền thuyết linh dị của người Khmer Nam Bộ về Cô Năm Hợi - con heo có 5 móng giống bàn tay người, được coi là điềm báo của oán nghiệp. Với màu sắc dân gian đậm đặc, hình ảnh gây sốc và câu chuyện mang nhiều tầng nghĩa, Heo năm móng đang là một trong những cái tên đáng chú ý nhất mùa lễ năm nay.

Phim kinh dị Việt xếp hàng chờ ra rạp.

Sau đó là Thẩm mỹ viện âm phủ, dự kiến ra rạp đầu tháng 5. Trong trailer, bà chủ thẩm mỹ viện Xuân (Xuân Lan) đứng ở vị trí trung tâm, khoác trên mình bộ cổ phục đỏ, nửa gương mặt nhuốm màu máu, ánh mắt và hành động toát lên thần khí tà ác của kẻ nắm quyền lực chi phối tất cả. Nữ chính - bác sĩ Thanh (Ngọc Trinh) - nằm trên giường phẫu thuật, lộ vẻ sợ hãi. Hai cô gái khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng trong tình cảnh tương tự, chìm vào hôn mê.

Phía sau là chàng trai chưa rõ danh tính do Lê Xuân Tiền đảm nhận và một cô gái đeo mặt nạ bí ẩn. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, yếu tố xuất hồn trong phim có 60% dựa theo chất liệu dân gian, 40% còn lại là không gian do ê-kíp biến tấu.

Cùng thuộc thể loại kinh dị, Lầu chú Hỏa không đi theo lối hù dọa thuần túy mà lựa chọn cách kể chuyện chân thực, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và bầu không khí nặng nề trong căn nhà. Trước đó, nhà sản xuất từng lo ngại hướng đi này có phần khác biệt so với mặt bằng phim kinh dị Việt, nên kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp.

Tháng 6 còn có dự án điện ảnh kinh dị tâm linh Ma xó. Theo một số hình ảnh, video được đoàn phim hé lộ, phim chủ yếu mang không khí nặng nề, tái hiện những nghi thức thỉnh vong đầy bí ẩn. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian.

Qua các dự án điện ảnh trên, dễ thấy xu hướng kinh dị tâm linh huyền bí vẫn là một chất liệu có quá nhiều dư địa để khai thác và tiếp tục kiếm ra tiền.

