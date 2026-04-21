Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Lễ hội dành cho 300.000 người Việt đang sống tại Hàn Quốc

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dàn nghệ sĩ gồm Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, Ngô Lan Hương, Hoàng Yến Chibi sẽ biểu diễn tại lễ hội Chúng ta là một năm 2026 để kết nối văn hóa Việt - Hàn.

Nhân kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, lễ hội Chúng ta là một lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/5 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1 (thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc).

Trong 34 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đến nay đã có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, từ năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, DB Insurance đã khởi xướng lễ hội như một hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu dành cho cộng đồng người Việt tại nước sở tại.‏

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Tại buổi giới thiệu sự kiện với truyền thông, ông Park Han Woong - đại diện ban tổ chức - cho biết lễ hội đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, góp phần kết nối cộng đồng hơn 300.000 người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Bước sang năm thứ 8, lễ hội khẳng định vị thế là sự kiện biểu tượng cho giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trước đó, lễ hội lần thứ 7 đã được tổ chức thành công rực rỡ tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1 vào năm 2025, nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.

Lễ hội tăng cường sự giao lưu cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Năm 2026, sự kiện lấy cảm hứng từ tháng gia đình tại Hàn Quốc, chú trọng tạo không gian gắn kết tình thân. Điểm nhấn của lễ hội là đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hai nước như giọng ca Soprano Kim Yoon Ji, dàn hợp xướng Gyeonggi Youth, Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, Ngô Lan Hương, Hoàng Yến Chibi. Ban tổ chức cho biết lượng vé phát ra có thể lên tới 3.000 vé.

Ngọc Ánh
#lễ hội Việt Hàn #Hà Lê #Thanh Duy #văn hóa #Suwon #nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe