Chương Tử Di bẽ mặt

Minh Vũ

TPO - Chương Tử Di trắng tay giải thưởng, nhưng điều đáng nói hơn là sự quay lưng của khán giả.

Chương Tử Di và Mã Lệ là hai nữ diễn viên Đại lục tham gia Lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Tượng do Hong Kong, Trung Quốc tổ chức. Cả hai cạnh tranh hạng mục Nữ chính xuất sắc nhưng cuối cùng lại ngồi nhìn đàn em là Liêu Tử Dư - mỹ nhân đến từ Malaysia - giành ngôi vị Ảnh hậu với vai diễn bệnh nhân bại não trong bộ phim Tình yêu như tôi.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Chương Tử Di xuất hiện trên thảm đỏ với thần thái tự tin, bộ váy may đo cao cấp của thương hiệu Armani. Tác phẩm Tương viên lộng (tên khác: Vụ án giết chồng tại ngõ Bán Tương) nhận được 7 đề cử nhưng không giành được chiến thắng nào.

Chương Tử Di xuất hiện sang trọng trên thảm đỏ Lễ trao giải Kim Tượng.
Để rồi sau đó cô phải ngậm ngùi nhìn đàn em giành chiến thắng.

Trước đó, phim cũng trượt khỏi danh mục tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2024. Tại quê nhà Trung Quốc, Tương viên lộng cũng không có đề cử nào tại giải thưởng điện ảnh danh giá Kim Kê lần thứ 38.

Tác phẩm chỉ thu về 375 triệu NDT, trong khi kinh phí sản xuất được cho là lên tới 500 triệu NDT. Phim mới chỉ lên phần 1, trong khi phần 2 chưa hẹn ngày ra mắt nhưng cũng không được khán giả ủng hộ vì chất lượng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, việc Chương Tử Di trượt giải thưởng lại không khiến công chúng bất ngờ. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, khán giả bình luận: "Bộ phim này thua có gì bất ngờ à", "Chúc mừng Liêu Tử Du, vai diễn hay quá xứng đáng", "Một tác phẩm hạ thấp phụ nữ, kịch bản rời rạc, tư duy méo mó như Tương viên lộng xứng đáng bị ghẻ lạnh", "Chương Tử Di quá tham lam rồi, bộ phim như vậy mà hy vọng gì được nhận giải"... Có thể thấy, đến khán giả quê nhà cũng quay lưng lại với Chương Tử Di.

Thời báo Hoàn Cầu miêu tả cảnh bẽ bàng của Chương Tử Di tại Lễ trao giải Kim Tượng: "Khi mới bắt đầu, cô ấy tỏ ra hào hứng vì nghĩ rằng mình sẽ lần thứ ba giành được ngôi vị Ảnh hậu. Nhưng khi tên Liêu Tử Du được xướng lên, cô ấy không thể cười được nữa, thậm chí cô không đứng lên vỗ tay". Bên cạnh đó, nguồn tin đánh giá Chương Tử Di cũng không được ban tổ chức chào đón trịnh trọng, chỗ ngồi không phải là trung tâm của sân khấu.

Tờ báo đánh giá Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong dường như chỉ dành riêng cho các nghệ sĩ Hương Cảng thể hiện tài năng. Chương Tử Di ngồi ngoài lề cả đêm là minh chứng rõ nhất cho sự lúng túng của các diễn viên Đại lục tại sân khấu này.

Với Tương viên lộng, Chương Tử Di diễn xuất hết mình nhưng chỉ giành được những giải thưởng không mấy giá trị, có ý nghĩa động viên.

Chương Tử Di là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất Trung Quốc. Cũng là một trong ba người hiếm hoi giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất: Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hong Kong), và Kim Kê (Đại Lục), cùng với Châu Tấn và Châu Đông Vũ. Các tác phẩm mà cô đóng chính thường được đánh giá cao về chất lượng, nhưng Tương viên lộng lại là bước thụt lùi đáng tiếc.

#Chương Tử Di #Lễ trao giải Kim Tượng #Tương viên lộng #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe