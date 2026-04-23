Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' lạng lách, 'bốc đầu' trên đường

Thanh Hà
TPO - Một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, "bốc đầu" trên đường bị cơ quan Công an Hà Nội xử lý.

Clip ghi lại sự việc.

Rạng sáng ngày 22/4, Tổ công tác thuộc lực lượng 141 tuần tra trên tuyến Chu Huy Mân – Hội Xá phát hiện 4 nam thanh niên đi 3 xe máy chạy tốc độ cao, bốc đầu gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng bám theo và dừng kiểm tra tại khu vực chung cư ở phường Phúc Lợi, Hà Nội. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, một đối tượng điều khiển xe Wave màu đỏ đã bỏ xe chạy thoát.

Lực lượng chức năng khống chế được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Ph (SN 2011, trú tại Hoàng Liệt, Hà Nội), Nguyễn Đức M (SN 2010, trú tại Hồng Hà, Hà Nội), Nguyễn Minh H (SN 2009, trú tại Liên Ninh, Hà Nội), ngồi sau xe Wave do đối tượng Nhân Đức Thắng (chưa rõ lai lịch) điều khiển.

Các đối tượng khai nhận có hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao và bốc đầu.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu khai nhận chính là nhóm thanh niên xuất hiện trong video lan truyền trên mạng xã hội ngày 12/4, ghi lại cảnh bốc đầu xe trên tuyến Hội Xá – Chu Huy Mân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

