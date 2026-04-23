Pháp luật

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng bằng chiêu 'đáo hạn ngân hàng'

Văn Quân
TPO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với chiêu trò “đáo hạn ngân hàng”.

Ngày 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đặng Ngọc Nhung (SN 1986, trú khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1000004597.jpg
Cơ quan điều tra hỏi cung bị can Đặng Ngọc Nhung (ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2019 đến tháng 12/2019, dù không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền nhiều người nhưng Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để “đáo hạn ngân hàng” và cho người khác vay lại nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng, có 13 bị hại đã chuyển tiền cho Nhung. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “đáo hạn ngân hàng” – dù không mới nhưng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh hoặc giúp đỡ tài chính ngắn hạn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi giao dịch để tránh bị lừa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

#Lừa đảo #Đáo hạn ngân hàng #Đồng Nai

