Miền Bắc mưa kéo dài, miền Trung đón mưa to

TPO - Trong ngày và đêm nay (23/4), miền Bắc tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Ngày mai mưa giảm, từ đêm mai, mưa trở lại và kéo dài nhiều ngày. Hôm nay và ngày mai, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa lớn, từ chiều tối nay, Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng xuất hiện mưa dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều khu vực ở miền Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/4 đến 3 giờ ngày 23/4 có nơi trên 70mm như Khau Phạ (Lào Cai) 77.6mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 76.0mm, Tà Gia 2 (Lai Châu) 76.0mm, Mường Chiên 2 (Sơn La).

Dự báo ngày và đêm 23/4, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm/24h, một số khu vực sẽ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, thấp nhất 21-24 độ, vùng núi dưới 20 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc giảm mưa. Từ đêm mai, miền Bắc lại đón mưa dông diện rộng và kéo dài nhiều ngày.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ.

Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 25/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày mai, Nam Bộ có thể đón nắng nóng diện rộng và kéo dài, với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.