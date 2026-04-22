Lo ngại tiền điện tăng cao, người dân tức tốc 'tung' hàng trăm triệu đồng lên mái nhà

TPO - Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, lo ngại tiền điện tăng đột biến, nhiều người dân các tỉnh thành khu vực phía Nam đã tức tốc chi hàng trăm triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

Nhanh chóng "chốt đơn"

Đầu tháng Tư, lo ngại hóa đơn tiền điện tăng mạnh vì nắng nóng gay gắt, anh Lê Công Thắng (nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch, KP.Tiến Thành 5, P.Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) quyết định lắp đặt hệ thống ĐMTMN. “Nhà tôi sử dụng 4 máy lạnh và tủ mát cùng nhiều thiết bị điện khác nên mỗi tháng hết ít nhất 3 triệu đồng tiền điện. Nắng nóng sẽ sử dụng điện nhiều hơn. Lo ngại tiền điện tăng cao nên tôi tức tốc lắp đặt hệ thống ĐMTMN”, anh Thắng nói.

Anh cho biết, tấm pin có công suất 16 kWp và cùng bộ tích điện (BESS) đã giúp gia đình anh đủ điện sử dụng cả ngày lẫn đêm. “Kể từ khi lắp đặt, tôi giảm được trên 95% tiền điện so với trước. Vì vậy, mức đầu tư ban đầu 125 triệu đồng tuy hơi cao, nhưng chỉ khoảng 2 năm sau tôi lại vốn, và sau đó là gần như xài điện miễn phí”, anh Thắng tính toán.

Anh Lê Công Thắng (nhà ở đường Phạm Ngọc thạch, KP.Tiến Thành 5, P.Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) với hệ thống ĐMTMN vừa lắp đặt

Ông Trần Công Đức (đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, TPHCM) cũng đã kịp lắp đặt hệ thống ĐMTMN để “chạy nắng nóng”. Ông cho biết, vì diện tích mái nhà nhỏ nên ông chỉ lắp đặt được tấm pin 6kWp và bộ tích điện 11,7kWh. Mặc dù vậy, hệ thống này đã giúp gia đình ông gỡ bỏ được gánh nặng tiền điện. “Từ hơn 3 triệu đồng, giờ gia đình tôi chỉ còn đóng khoảng 1,1 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể, nhờ có bình tích BESS nên điện ổn định, không lo cảnh chập chờn hay bị cắp cúp vào lúc cao điểm”, ông Đức nói.

Ông Nguyễn Minh Huy – Phó giám đốc Công ty An Minh Anegy cho biết, trong những tháng nắng nóng vừa qua, nhu cầu lắp đặt hệ thống ĐNLMTMN ở các tỉnh, thành phố phía Nam tăng rất cao. Mỗi ngày công ty ông đi khảo sát, tư vấn lắp đặt cho từ 5-10 khách hàng là hộ gia đình. Nhiều hộ trong số đó đã tiến hành lắp đặt. “Các hộ gia đình đều đưa ra quyết định lắp đặt rất nhanh chóng”, ông Huy nói.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đến nay tại các tỉnh thành phía Nam đã có 1.581 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đi vào vận hành, với tổng công suất 443MWp và lượng điện năng tương đương 1% thương phẩm.

Cân nhắc khi “tung tiền”

Theo ông Nguyễn Minh Huy, giá vật tư, thiết bị hệ thống ĐMTMN hiện nay đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1/3 so với thời điểm năm 2019. Tuy nhiên, khi lắp đặt cũng cần có sự tính toán cho phù hợp để tối ưu về tài chính và hiệu quả của hệ thống, thay vì đầu tư tràn lan gây lãng phí.

Ông Nguyễn Thượng Quân - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ tích hợp Sao Nam cho rằng, với những gia đình có ngân sách hạn chế, việc bắt đầu từ quy mô nhỏ là giải pháp phù hợp.

Với hộ gia đình có hóa đơn điện khoảng 2,4 triệu đồng/tháng, tổng tiêu thụ 720 kWh, khi lắp điện hệ thống công suất 6 kWP tầm 100 triệu thì 5 năm là hoàn vốn.

Nếu không đủ tiền, có thể lựa chọn hệ thống 3 kWp kết hợp bộ lưu trữ 5 kWh với tổng chi phí khoảng 50 triệu đồng. Hệ thống này có thể tạo ra khoảng 360 kWh mỗi tháng, chủ yếu giúp giảm phần điện tiêu thụ ở các bậc giá cao.

Nhờ đó, mỗi tháng hộ gia đình có thể tiết kiệm khoảng 1,3 triệu đồng tiền điện, dù vẫn phải chi trả khoảng 1,1 triệu đồng. "Do chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn, thời gian hoàn vốn cũng được rút ngắn, chỉ khoảng 3,2 năm. Điều này cho thấy việc đầu tư từng phần, phù hợp với khả năng tài chính, vẫn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt" - ông Quân tính toán.

Chạy hết công suất

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2026 nắng nóng dự báo sẽ kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điện sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến. Trong 3 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì mức tăng so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện nhận tháng 4 tính đến ngày 19/4 ước đạt 4,08 tỉ kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ. Đỉnh điểm tiêu thụ điện sinh hoạt dự kiến rơi vào tháng 6 và 7, khi nắng nóng gay gắt hơn và trùng vào kỳ nghỉ hè, học sinh ở nhà nhiều hơn, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân khu vực đô thị khu vực phía Nam đang chạy đua lắp đặt ĐMTMN

Tại TPHCM, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết, nắng nóng đến sớm và khốc liệt đã đẩy phụ tải điện tăng đột biến. Sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt 190,69 triệu kWh với công suất đỉnh 9.107 MW, vượt mức kỷ lục năm 2025 tới 6,63%.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, từ đầu tháng 4/2026, sản lượng điện trung bình ngày đạt khoảng 1.026 triệu kWh. Dự báo trong thời gian tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ và phạm vi, làm nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao.