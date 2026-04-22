Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ quán thịt chó tử vong do bệnh dại

Chúc Trí
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhập viện với triệu chứng tê nửa người và dương tính với virus dại, một chủ quán thịt chó tại Đồng Tháp đã tử vong. Ngành y tế địa phương đang theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần và điều tra các cơ sở giết mổ liên quan để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch.

Ngày 22/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An. Bệnh nhân là ông Nguyễn Ngọc S. (SN 1968) - chủ quán bán thịt chó tại địa bàn xã.

Ông S. tới Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang điều trị ngày 15/4, với triệu chứng chóng mặt, tê nửa người phải, triệu chứng xuất hiện từ 3 ngày trước đó, tự mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm nên nhập viện. Ngày 16 -17/4, bệnh nhân không giảm chóng mặt, tê nửa người phải nhiều hơn.

Chiều tối 17/4, ông S. được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại TPHCM. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân dương tính virus dại. Do bệnh nặng, gia đình đưa bệnh nhân về nhà, và tử vong vào tối 20/4.

Theo điều tra dịch tễ, ông S. nuôi 1 con chó khoảng 2-3 tháng (chó có tiêm ngừa dại, có xích), thỉnh thoảng ông chơi với nó, hay bị nó cào cấu, quặm tay chân. Con chó hiện vẫn khoẻ mạnh, không có biểu hiện dại.

Ở nhà, hằng ngày ông S. mua thịt chó đã làm sẵn và chế biến món chín để bán. Qua thông tin của người nhà, bệnh nhân lấy thịt chó từ lò giết mổ ở Phường Mỹ Tho (Đồng Tháp) và tỉnh Tây Ninh, không rõ địa chỉ người giao, không có hóa đơn, chứng từ.

CDC Đồng Tháp nhận định, nguồn lây có khả năng nhất là máu và các chất tiết của thịt chó nhiễm dại được ông S. mua về bán, lây qua các vết trầy xước trên da của bệnh nhân.

CDC Đồng Tháp Phối đang hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y điều tra nguồn lây nguy cơ trên động vật và các cơ sở giết mổ liên quan đến ca bệnh trên. Theo dõi tình hình sức khỏe và tình trạng tiêm ngừa của các đối tượng nguy cơ, bao gồm người nhà, người tiếp xúc gần ở bệnh viện.

#dịch bệnh #virus dại #Đồng Tháp #chủ quán #giết mổ #nguy cơ dịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe