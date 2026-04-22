Hà Nội: 'Chốt' thời gian hoàn thành thi công đường Nguyễn Tuân

TPO - Dự kiến, đến 30/4 nhà thầu sẽ hoàn thành các hạng mục thảm mặt đường, cây xanh, chiếu sáng đoạn từ số 162 đến ngõ 90 Nguyễn Tuân và 1/2 đoạn từ số 90 Nguyễn Tuân đến Nguyễn Trãi. Sau khi cưỡng chế một công trình còn lại khoảng 1 tháng, dự án sẽ hoàn thành.

Những ngày qua, tuyến đường Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân) thường xuyên ùn tắc do Dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân thi công chậm.

Theo UBND phường Thanh Xuân, dự án thi công chậm do nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số vướng mắc liên quan đến việc di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, viễn thông.

Cụ thể, hồ sơ hoàn công của các đơn vị quản lý, vận hành điện, nước, viễn thông cung cấp chưa sát với hiện trạng nên chủ đầu tư phải rà soát, điều chỉnh lại. Ngoài ra, các gói thầu liên quan đến di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật được thực hiện muộn hơn dự kiến.

Đường Nguyễn Tuân vẫn còn ngổn ngang

Ngoài ra, một số hộ trong quá trình tự thi công đã làm sập đường ống thoát nước nhưng chưa được xử lý bảo đảm kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

UBND phường Thanh Xuân đã chỉ đạo các phòng, ban, phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Được biết, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt năm 2018, do UBND quận Thanh Xuân (nay là phường Thanh Xuân) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng chủ đầu tư xin lùi thời gian hoàn thành đến quý 1/2026. Dù vậy, đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thành như dự kiến.