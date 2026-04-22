Thêm hàng loạt công trình vi phạm ở Hà Nội bị cưỡng chế

TPO - Để xử lý dứt điểm các tồn tại, các xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, hàng chục trường hợp không tự giác chấp hành đã bị cưỡng chế.

Ngày 21/4, UBND xã Thanh Oai tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 11 công trình vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng. Đây là những trường hợp vi phạm cố tình, kéo dài, gồm các hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã đã tuyên truyền, đối thoại trực tiếp nhằm giúp người vi phạm nhận thức rõ quy định pháp luật, tự giác khắc phục hậu quả. Một số trường hợp đã chủ động tháo dỡ công trình, trả lại đất công. Tuy nhiên, đối với trường hợp không chấp hành, địa phương kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Buổi cưỡng chế được thực hiện đúng quy định.

Lực lượng chức năng xã Thanh Oai tham gia cưỡng chế.

Trong ngày 21/4, UBND xã Nam Phù tổ chức cưỡng chế 1 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại thôn 1 Đông Mỹ (xã Nam Phù).

Theo đó, khu vực vi phạm nằm trên đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. Tuy nhiên, ông N.C do có hành vi chiếm đất, xây dựng công trình khoảng 290 m2.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, xã Nam Phù đã tuyên truyền, đối thoại nhưng ông C không tự giác khắc phục hậu quả. Do đó, UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế.

Cũng trong ngày 21/4, UBND xã Tây Phương tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn xã tự tháo dỡ công trình.

Ông Nguyễn Đức Lượng - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương cho biết, hàng chục công trình vi phạm thuộc khu vực Hương Ngải, Chàng Sơn, Thạch Xá, Canh Nậu, Dị Nậu và Hữu Bằng (cũ). UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình nhưng một số trường hợp không chấp hành.

Do đó, UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế, dự kiến tổ chức vào ngày 28, 29/4/2026.