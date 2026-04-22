Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm: Cao hay thấp?

TP - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng/năm đang thu hút sự quan tâm từ nhiều phía. Từ thực tế buôn bán đến góc nhìn chuyên gia, câu chuyện không chỉ nằm ở con số mà còn là cách thiết kế chính sách sao cho công bằng, minh bạch và phù hợp với đời sống.

“2 tỷ đồng không phải lớn”

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với những người trực tiếp mưu sinh nơi phố chợ, con số này vẫn chưa thực sự phản ánh đúng thực tế.

Bà Thái Trang (tiểu thương chợ An Đông, TPHCM) với hơn 30 năm kinh nghiệm buôn bán cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ vận hành kinh doanh hằng ngày. Theo bà, nếu tính bình quân, doanh thu 2 tỷ đồng/năm tương đương khoảng 166 triệu đồng/tháng, tức chỉ hơn 5,5 triệu đồng/ngày. Đây là mức doanh thu không hề cao đối với nhiều mặt hàng.

Bà Trang dẫn chứng, bia có giá hơn 400.000 đồng/thùng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng, chưa tới 10%. Hay một hộp sữa cho trẻ em giá 700.000 - 800.000 đồng cũng chỉ lãi khoảng 50.000 đồng. Nếu tính theo mức doanh thu 5,5 triệu đồng/ngày, chỉ cần bán vài sản phẩm đã chạm ngưỡng nhưng lợi nhuận thực tế mang về rất thấp.

Trong khi đó, số tiền lãi này phải “gánh” nhiều chi phí như tiền điện, nước, thuê mặt bằng, chi phí sinh hoạt gia đình, thậm chí cả bảo hiểm. Nếu thuê thêm nhân công, nhiều trường hợp gần như “lấy công làm lời”, thậm chí thua lỗ. “Nhìn vào doanh thu thì lớn, nhưng thực tế lại vốn nhiều lãi ít nên nếu đánh thuế cứng theo doanh thu sẽ rất thiệt thòi cho tiểu thương”, bà Trang chia sẻ.

Không chỉ áp lực từ lợi nhuận thấp, nhiều hộ kinh doanh còn gặp khó khăn với quy định hóa đơn, chứng từ. Bà Minh Thy (chủ hộ kinh doanh tại phường Xuân Hòa) cho biết, việc đổi trả hàng hóa diễn ra khá phổ biến nhưng quy trình xử lý lại phức tạp. Có những đơn hàng phát sinh từ nhiều tháng trước, đến khi khách trả lại thì việc tìm lại hóa đơn, lập biên bản đối chiếu đầy đủ chữ ký hai bên là rất khó, nhất là với những hộ thuê dịch vụ kế toán bên ngoài. Nếu không thực hiện đúng quy trình, người bán có thể bị tính thuế hai lần cho cùng một mặt hàng. Chính những quy định chặt chẽ này khiến nhiều tiểu thương cảm thấy áp lực, thậm chí có người muốn bỏ nghề.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất nên cho phép hộ kinh doanh lựa chọn hình thức nộp thuế: hoặc tính trên doanh thu, hoặc tính trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí. Theo các tiểu thương, chỉ khi chính sách phản ánh đúng đặc thù “lãi mỏng” của kinh doanh nhỏ lẻ thì mới tạo được sự công bằng và duy trì sinh kế cho người dân.

Phải sát thực tế

Ở góc độ chuyên gia, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện sự lắng nghe thực tiễn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ ở con số mà là cơ sở xây dựng chính sách.

Theo chuyên gia thuế, luật sư Trần Xoa, việc xác định ngưỡng doanh thu cần dựa trên nền tảng khoa học và đảm bảo sự tương quan với người làm công ăn lương. Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh cho thuế thu nhập cá nhân cho phép một người có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Nếu lấy mức này làm chuẩn so sánh thì để đạt được thu nhập ròng 20 triệu đồng/tháng, một hộ kinh doanh với biên lợi nhuận khoảng 10% cần đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng/tháng. Nhân với 12 tháng, doanh thu tương ứng là khoảng 2,4 tỷ đồng/năm. Vì vậy, đề xuất ngưỡng 2 tỷ đồng được xem là tương đối hợp lý và gần sát thực tế.

“Khi tiền lương và mức giảm trừ gia cảnh của khu vực làm công ăn lương tăng lên theo biến động lạm phát và giá cả thì ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh cũng phải được tăng theo tương ứng. Điều này đảm bảo hộ kinh doanh không bị bỏ lại phía sau hay phải chịu gánh nặng thuế quá lớn khi thu nhập thực tế chưa đạt ngưỡng dư dả. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ những “vùng xám” hay sự áp đặt các con số cứng nhắc, giúp chính sách thuế trở nên minh bạch, công bằng và gắn liền với hơi thở của nền kinh tế”, ông Xoa cho biết.

Ngoài ra, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần phân biệt giữa các loại thuế khi áp dụng chính sách. Đối với thuế thu nhập cá nhân, việc nâng ngưỡng doanh thu được xem là phù hợp trong bối cảnh hỗ trợ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đối với thuế giá trị gia tăng, nếu không có quy định rõ ràng, có thể phát sinh sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Trong trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, trong khi doanh nghiệp vẫn thực hiện nghĩa vụ này sẽ dẫn đến chênh lệch về giá bán và cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh của các hộ.

