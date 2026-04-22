Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng quay đầu giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (22/4), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm sau phiên tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng SJC lùi về quanh ngưỡng 170 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường kim loại quý trong bối cảnh giá thế giới biến động khó lường.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,1 - 170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Mức điều chỉnh này phần nào phản ánh áp lực giảm từ thị trường quốc tế cũng như tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước.

Không nằm ngoài xu hướng, giá vàng nhẫn cũng quay đầu đi xuống. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý được giao dịch quanh mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng ở mức 168,8 - 170,3 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC dao động khoảng 167,9 - 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC không đáng kể cho thấy mặt bằng giá trong nước đang có xu hướng thu hẹp chênh lệch giữa các phân khúc.

anh-man-hinh-2026-04-08-luc-091903.png
Các doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng theo hướng giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mức 4.740 USD/ounce, giảm 68 USD so với sáng qua. Đà suy yếu của giá vàng thế giới được cho là chịu tác động từ đồng USD duy trì ở mức cao và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thận trọng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, thị trường bạc ghi nhận diễn biến ổn định hơn. Giá bạc thỏi Phú Quý giữ ở mức 81 triệu đồng/kg, còn bạc Ancarat dao động quanh 80 triệu đồng/kg, gần như không thay đổi so với hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.847 - 26.357 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD hiện niêm yết ở mức 26.127 - 26.537 đồng/USD, trong khi trên thị trường tự do, đồng bạc xanh dao động quanh 26.630 - 26.670 đồng/USD.

