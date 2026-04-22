Giá vàng quay đầu giảm

TPO - Sáng nay (22/4), thị trường vàng trong nước quay đầu giảm sau phiên tăng nhẹ, đưa giá vàng miếng SJC lùi về quanh ngưỡng 170 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy xu hướng giằng co vẫn đang chi phối thị trường kim loại quý trong bối cảnh giá thế giới biến động khó lường.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,1 - 170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Mức điều chỉnh này phần nào phản ánh áp lực giảm từ thị trường quốc tế cũng như tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước.

Không nằm ngoài xu hướng, giá vàng nhẫn cũng quay đầu đi xuống. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý được giao dịch quanh mức 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng ở mức 168,8 - 170,3 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC dao động khoảng 167,9 - 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC không đáng kể cho thấy mặt bằng giá trong nước đang có xu hướng thu hẹp chênh lệch giữa các phân khúc.

Các doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng theo hướng giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mức 4.740 USD/ounce, giảm 68 USD so với sáng qua. Đà suy yếu của giá vàng thế giới được cho là chịu tác động từ đồng USD duy trì ở mức cao và kỳ vọng về chính sách tiền tệ thận trọng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Trong khi đó, thị trường bạc ghi nhận diễn biến ổn định hơn. Giá bạc thỏi Phú Quý giữ ở mức 81 triệu đồng/kg, còn bạc Ancarat dao động quanh 80 triệu đồng/kg, gần như không thay đổi so với hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.847 - 26.357 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD hiện niêm yết ở mức 26.127 - 26.537 đồng/USD, trong khi trên thị trường tự do, đồng bạc xanh dao động quanh 26.630 - 26.670 đồng/USD.